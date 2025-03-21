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Вперше в Україні бізнес проходить превентивну реструктуризацію

21.03.2025 14:00
Ольга Деркач
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Уперше в Україні компанія скористалася процедурою превентивної реструктуризації — механізмом, який дозволяє змінити умови виконання кредитних зобов’язань без припинення роботи. Такий крок роблять, коли бізнес опиняється у фінансовій скруті, але ще має шанси відновитися. Це нововведення стало можливим лише з 2025 року

Вперше в Україні бізнес проходить превентивну реструктуризацію

Вперше в Україні бізнес проходить превентивну реструктуризацію Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок пояснює: превентивна реструктуризація дозволяє компанії зберегти себе як суб’єкт господарювання та уникнути банкрутства, діючи на випередження проблем.

За даними Верховного Суду України та Міністерства юстиції, від початку 2025 року 1 087 українських бізнесів розпочали процедуру припинення діяльності. Із них:

  • 725 компаній (66,7%) самостійно припинили роботу — без судового процесу та боргів;
  • 164 компанії опинилися в судовому процесі банкрутства;
  • 118 компаній вже перебувають на стадії судової ліквідації.
Вперше в Україні бізнес проходить превентивну реструктуризацію

Вперше в Україні бізнес проходить превентивну реструктуризацію Інфографіка: Опендатабот

Денис Лихопьок зауважує, що останнім часом самостійне закриття бізнесу втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов’язано з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.

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80 інших бізнесів нині на стадії реорганізації (перетворення) в інший проєкт. Це на 63,5% менше, ніж торік. Такий процес можуть запустити аби приховати сумнівні бізнеси або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення компаній.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок зауважує, що лише 5-10% усіх процедур заходить в санацію — тобто відновлення платоспроможності. Це пов’язано з тим, що підприємства занадто пізно звертаються до судових механізмів відновлення платоспроможності.

«На мій погляд, фінансові труднощі має більшість підприємств, але наразі врегулювати їх за допомогою судових процедур для власників занадто складно і ризиковано. Якщо вже став банкрутом, то санація малоймовірно допоможе щось змінити. Фактично, це лише відображення загального стану бізнесу та економіки в цілому», — коментує Денис Лихопьок, адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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