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Dubidoc Дмитра Дубілета запустив новий сервіс для бізнесу

19.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Сервіс обміну документами Дмитра Дубілета «Дубідок» (Dubidoc) запустив нову функцію для бізнесу

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив новий сервіс для бізнесу

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив новий сервіс для бізнесу Фото: dubidoc.com.ua

Про це повідомив голова Fintech Farm та Dubidoc Дмитро Дубілет у своєму Telegram.

«Ми запустили просте та безкоштовне рішення для бізнесменів, які не хочуть витрачати гроші та нерви клієнтів на папірці, — пише Дубілет. — Наприклад, у вас є клініка, спортклуб або будь-який інший заклад, де клієнти заповнюють форми на рецепції, або підписують «згоду на обробку даних». Тепер в Dubidoc ви можете створити вебформу, яку клієнт відкриє у своєму смартфоні, заповнить та підпише за допомогою Дії. Клієнт може зайти на цю форму через посилання або QR-код. Все просто».

Він наголосив, що цей сервіс зекономить час на обробку та зберігання паперових документів, а також покращить досвід клієнтів.

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При тому, клієнту не треба бути зареєстрованим в Dubidoc, достатньо мати Дію.

«Заповнені документи зручно зберігаються в хмарі або, якщо хочете, їх можна завантажити на компʼютер. Нагадаю, що підписи через Дію мають таку ж юридичну силу, як паперові підписи», — наголосив Дубілет.

Нагадаємо, що Fintech Farm оголосила про партнерство з Visa. Завдяки своєму продукту «Необанк у коробці» Fintech Farm допомагає традиційним банкам створювати та управляти цифровими банками, також відомими як необанки. Вони надають комплексні технології та експертизу для роздрібного та малого і середнього бізнесу. Однією з відмінних рис їхніх мобільних додатків є гейміфікація , яка значно знижує витрати на залучення клієнтів та підвищує їхню залученість.

Раніше ми писали, у яких регіонах України найдорожчий бізнес. За даними аналітики OLX, офлайн магазини стали найбільш популярними серед покупців: попит на них зріс на 40% порівняно із січнем 2024 року, досягнувши 5 564 відгуків. Водночас кількість оголошень зросла на 54% і перевищила 5 тисяч.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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