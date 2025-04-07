В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) працює над законопроєктом щодо віртуальних активів з амбітною метою: закласти підґрунтя для формування нової індустрії в національній економіці

Про це в інтервʼю Інтерфакс сказав голова НКЦПФР Руслан Магомедов. За його словами, у разі ефективного регулювання існує значний потенціал появи вітчизняних цифрових активів. Водночас, коли саме документ ухвалять, наразі передбачити важко.

«Для нас це не передвиборчий проєкт, а ґрунтовна робота задля створення нової галузі в економіці країни… Вважаю, що вірогідність появи українських віртуальних активів дуже висока, — сказав він. — Чому цей законопроєкт пролежав понад 1,5 року на столах у народних депутатів, питання риторичне. Але має вигляд підготовки до передвиборчої кампанії».

Магомедов вважає, що законопроєкт про віртуальні активи з великою ймовірністю буде ухвалений у першому читанні вже незабаром. Натомість строки другого читання залишаються невизначеними.

За його словами, НКЦПФР пропонує взяти на себе функцію регулятора для віртуальних активів, що мають зв’язок із матеріальними активами — так званих asset-referenced tokens (ART). У свою чергу, Національний банк України (НБУ) відповідатиме за регулювання money tokens — цифрових активів, прив’язаних до вартості грошей.

Представлена Комісією регуляторна модель базується на вимогах європейського Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Вона вже була презентована представникам Міжнародного валютного фонду, а також під час засідання Ради з фінансової стабільності України.

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«Ми пропонуємо регуляцію на базі MiCA, тому що йдемо до Євросоюзу та є кандидатами на вступ. Це не історія про те, що ми хочемо когось зарегулювати та закручувати гайки. Ми хочемо, щоб сумлінний білий бізнес був захищений від шахраїв», — підкреслив голова НКЦПФР.

Голова комісії повідомив, що під час засідання робочої групи при профільному комітеті Верховної Ради було представлено пропозицію щодо матриці оподаткування віртуальних активів. За його словами, це комплексне й зважене рішення, яке має бути зручним як для держави, так і для бізнесу. Водночас він підкреслив, що остаточне слово залишається за народними депутатами, комітетом Ради та Міністерством фінансів.

Очільник комісії вважає, що віртуальні активи — це природний етап еволюції фінансових ринків. Як колись інвестори купували паперові облігації, а сьогодні це можна зробити в кілька кліків через Дію, так само і бізнес з часом буде відмовлятися від традиційних IPO на користь ICO — збору інвестицій за допомогою блокчейн-технологій. Це, на його думку, значно спрощує і модернізує процес залучення капіталу.

Він також зазначив, що комісія готова взяти участь у підготовці першого в Україні вайтпейпера — технічного документа, який є основою криптопроєкту, — для українського підприємства, яке хоче залучити кошти на розвиток. Такі проєкти, як вважає голова, можуть передбачати надання інвесторам частки в бізнесі або права на дивіденди завдяки віртуальним активам українського походження.

«Я хочу використати все найкраще від ринку віртуальних активів, але відрегулювати його в нашій юрисдикції», — підсумував голова НКЦПФР.

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