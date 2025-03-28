Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР

Рада з фінансової стабільності України провела засідання, на якому обговорювалося питання регулювання віртуальних активів

Подробицями поділилася Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у своєму Telegram.

На виконання вимог Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), команда Комісії презентувала модель розподілу ролей і обов’язків між НКЦПФР та Національним банком України (НБУ) для регулювання цього ринку. Вона розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

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Пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:

НКЦПФР здійснює нагляд за емісією та обігом токенів (окрім електронних грошей), контролює діяльність емітентів ART та постачальників послуг із віртуальними активами (крім обміну на гроші), а також протидіє зловживанням;

НБУ регулює випуск і торги EMT, контролює їхніх емітентів та обмінні операції, а також запобігає зловживанням у цьому секторі.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання ринку віртуальних активів. Кілька років народні депутати вели дискусії з цього питання. Матрицю перезентували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Раніше ми писали, що в Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти, однак, на спрощені умови оподаткування сподіватися не варто. Її оподаткування планується здійснювати за принципом, схожим на оподаткування цінних паперів, тобто прибуток обкладатимуть податком під час конвертації активів у валюту.

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