close-btn
PaySpaceMagazine

Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР

28.03.2025 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Рада з фінансової стабільності України провела засідання, на якому обговорювалося питання регулювання віртуальних активів

Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР

Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР Фото: unsplash.com

Подробицями поділилася Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у своєму Telegram.

На виконання вимог Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), команда Комісії презентувала модель розподілу ролей і обов’язків між НКЦПФР та Національним банком України (НБУ) для регулювання цього ринку. Вона розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

Цікаве по темі: Скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти — Мінцифри

Пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:

  • НКЦПФР здійснює нагляд за емісією та обігом токенів (окрім електронних грошей), контролює діяльність емітентів ART та постачальників послуг із віртуальними активами (крім обміну на гроші), а також протидіє зловживанням;
  • НБУ регулює випуск і торги EMT, контролює їхніх емітентів та обмінні операції, а також запобігає зловживанням у цьому секторі.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання ринку віртуальних активів. Кілька років народні депутати вели дискусії з цього питання. Матрицю перезентували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Раніше ми писали, що в Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти, однак, на спрощені умови оподаткування сподіватися не варто. Її оподаткування планується здійснювати за принципом, схожим на оподаткування цінних паперів, тобто прибуток обкладатимуть податком під час конвертації активів у валюту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

Robinhood планує вихід у банківський сектор

НКЦПФР оновила свою структуру: що змінилось

Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Robinhood планує вихід у банківський сектор 27.03.2025

Robinhood планує вихід у банківський сектор
Компанія сімʼї Трампа World Liberty Financial запустить власний стейблкоїн 27.03.2025

Компанія сімʼї Трампа World Liberty Financial запустить власний стейблкоїн
XRP може впасти до $1 — експерт з трейдингу 27.03.2025

XRP може впасти до $1 — експерт з трейдингу
Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів 26.03.2025

Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів
Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи 26.03.2025

Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи
4 причини, чому ралі Біткоїна зупинилося на позначці $89 000 26.03.2025

4 причини, чому ралі Біткоїна зупинилося на позначці $89 000
Вибір редакції
Всі
Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів
ТОП статей 26.03.2025

Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів

 Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів
ТОП статей 26.03.2025

Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів
Останні новини
Сьогодні  17:00

Як зміниться ціна срібла — новий прогноз Кійосакі

 Сьогодні  16:00

Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI

 Сьогодні  15:00

Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР

 Сьогодні  14:00

Стартував відбір компаній для участі у Бізнес-ярмарку на Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі

 Сьогодні  13:00

В Україні змінять правила переказу грошей із банківської картки

 Сьогодні  11:40

Антимонопольний комітет оштрафував BlaBlaCar

 Сьогодні  10:20

Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber