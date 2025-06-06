Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $44,5 млрд
У травні вони зменшилися на 4,6%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк, відповідно до балансових даних, продав на валютному ринку $3,0 млрд та викупив до резервів лише $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у травні становив $3,0 млрд.
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По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $1,36 млрд, з яких:
- $1,13 млрд — від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $228 млн — від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310 млн, з яких:
- $184 млн — за валютними ОВДП;
- $67 млн — борг перед ЄІБ;
- $30 млн — борг перед ЄБРР;
- $28 млн — іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $56 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, що НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.
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Джерело: НБУ.