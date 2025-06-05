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НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів

05.06.2025 18:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до порядку еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів Фото: bank.gov.ua

Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг.

Запропоновані зміни мають на меті чітко визначити, що таке еквайринг, і закріпити його ознаки на рівні законодавства. Зокрема, еквайрингом вважатиметься діяльність надавача платіжних послуг, який уклав договір з отримувачем для забезпечення надходження коштів на його користь. Такий договір має передбачати, що кошти від платника надходять через відповідного надавача, у тому числі агрегованими сумами, а також що платник отримує реквізити, необхідні для здійснення переказу — це можуть бути номер рахунку або інші ідентифікатори, зазначені в договорі з отримувачем.

Крім того, зміни уточнюють вимоги до внутрішніх документів еквайра, а також конкретизують обов’язкові умови, які мають бути передбачені в договорах еквайра з іншими надавачами платіжних послуг.

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Надавачі платіжних послуг матимуть шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», що пропонується для обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 16 червня 2025 року включно.

Нагадаємо, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 травня 2025 року зменшилася до 28,3%. Це на 2 відсоткових пункти менше, ніж на початку року.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїНБУ
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