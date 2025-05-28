close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок

28.05.2025 15:30
Микола Деркач
Читати росiйською

Нацбанк України оприлюднив перелік значимих кредитних спілок (КС). До цієї категорії віднесено дві компанії: «Кредит-Союз» та «Вигода»

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Рішенням Правління Національного банку від 27 травня 2025 року до категорії значимих кредитних спілок віднесено 2 кредитні спілки: КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 25204519) та КРЕДИТНА СПІЛКА «ВИГОДА» (ЄДРПОУ 20808253)», — йдеться в повідомленні пресслужби.

Відповідно до ч. четвертої ст. 3 ЗУ «Про кредитні спілки» (далі – Закон про кредитні спілки) кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих КС за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами НБУ, зокрема таким:

  1. Кредитна спілка має діючу ліцензію кредитної спілки, а також не є КС, віднесеною Нацбанком до категорії неплатоспроможних, та/або об’єднаною кредитною спілкою.
  2. Активи КС за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 1 січня поточного року, складеної та поданої до регулятора відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ, дорівнюють або перевищують 100 млн грн.
  3. Значення показника значимості КС дорівнює або перевищує 70.

Читайте також: Хто з українських банків лідирує за приростом активних карток — рейтинг

Зазначається, що КС набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.

«Кредитна спілка зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону про кредитні спілки…», — йдеться у повідомленні НБУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

Як змінився державний борг України за квітень 2025 — Гетманцев

Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика 28.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика
НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі 26.05.2025

НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі
Скільки грошей переказали українці через фінустанови у 2025 — НБУ 23.05.2025

Скільки грошей переказали українці через фінустанови у 2025 — НБУ
З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками 21.05.2025

З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі 20.05.2025

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі
Як змінився банківський сектор України у 2025 20.05.2025

Як змінився банківський сектор України у 2025
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика
ТОП статей 28.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

 Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
ТОП статей 23.05.2025

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
Останні новини
Сьогодні  20:00

Чат-бот Grok від xAI з’явиться в Telegram — Дуров

 Сьогодні  17:30

Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot

 Сьогодні  16:30

В Україні відкрили міжнародний проєктний офіс із кіберстійкості

 Сьогодні  15:30

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок

 Сьогодні  14:30

Комітет Ради підтримав законопроєкт про фінансову інклюзію в Україні

 Сьогодні  13:30

Скільки заробляють Біткоїн-майнери — дослідження

 Сьогодні  12:30

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber