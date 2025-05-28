НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок

Нацбанк України оприлюднив перелік значимих кредитних спілок (КС). До цієї категорії віднесено дві компанії: «Кредит-Союз» та «Вигода»
Про це повідомила пресслужба регулятора.
«Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Рішенням Правління Національного банку від 27 травня 2025 року до категорії значимих кредитних спілок віднесено 2 кредитні спілки: КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 25204519) та КРЕДИТНА СПІЛКА «ВИГОДА» (ЄДРПОУ 20808253)», — йдеться в повідомленні пресслужби.
Відповідно до ч. четвертої ст. 3 ЗУ «Про кредитні спілки» (далі – Закон про кредитні спілки) кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих КС за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами НБУ, зокрема таким:
- Кредитна спілка має діючу ліцензію кредитної спілки, а також не є КС, віднесеною Нацбанком до категорії неплатоспроможних, та/або об’єднаною кредитною спілкою.
- Активи КС за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 1 січня поточного року, складеної та поданої до регулятора відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ, дорівнюють або перевищують 100 млн грн.
- Значення показника значимості КС дорівнює або перевищує 70.
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Зазначається, що КС набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.
«Кредитна спілка зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону про кредитні спілки…», — йдеться у повідомленні НБУ.
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