НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок

Нацбанк України оприлюднив перелік значимих кредитних спілок (КС). До цієї категорії віднесено дві компанії: «Кредит-Союз» та «Вигода»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Рішенням Правління Національного банку від 27 травня 2025 року до категорії значимих кредитних спілок віднесено 2 кредитні спілки: КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 25204519) та КРЕДИТНА СПІЛКА «ВИГОДА» (ЄДРПОУ 20808253)», — йдеться в повідомленні пресслужби.

Відповідно до ч. четвертої ст. 3 ЗУ «Про кредитні спілки» (далі – Закон про кредитні спілки) кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих КС за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами НБУ, зокрема таким:

Кредитна спілка має діючу ліцензію кредитної спілки, а також не є КС, віднесеною Нацбанком до категорії неплатоспроможних, та/або об’єднаною кредитною спілкою. Активи КС за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 1 січня поточного року, складеної та поданої до регулятора відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ, дорівнюють або перевищують 100 млн грн. Значення показника значимості КС дорівнює або перевищує 70.

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Зазначається, що КС набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.

«Кредитна спілка зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону про кредитні спілки…», — йдеться у повідомленні НБУ.

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