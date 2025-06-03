Скільки залучила Україна від продажу ОВДП з початку року — НБУ

За даними Депозитарію НБУ (Національно банку України), у січні-травні 2025 року Уряд України залучив на аукціонах з розміщення ОВДП ₴157,7 млрд, $647,8 млн та €393,8 млн. У той же час на погашення внутрішніх боргових зобов’язань було спрямовано ₴142,4 млрд, $952,8 млн та €475,7 млн
З початку повномасштабного вторгнення і до 31 травня 2025 року обсяг залучених коштів на первинних аукціонах сягнув ₴1,2 трлн, $8,9 млрд і €2,8 млрд. Водночас на погашення ОВДП було витрачено ₴817,2 млрд, $9,5 млрд та €2,6 млрд.
У травні максимальна дохідність гривневих паперів становила 17,80% річних, у євро — 3,25%. ОВДП, номіновані в доларах США, цього місяця не розміщувалися.
Надійна робота внутрішнього боргового ринку залишається важливою передумовою макрофінансової стійкості та запобіжником від емісійного фінансування дефіциту бюджету.
Станом на 1 червня 2025 року, за даними Депозитарію НБУ, найбільший обсяг військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, як і раніше, утримують банки — первинні дилери.
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Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 червня 2025 року він становив:
- ₴119,4 млрд, або 36,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня — ₴101,9 млрд, або 32,1%);
- $1,78 млрд, або 69,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 травня — $1,59 млрд, або 61,5%);
- €227 млн, або 47,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 травня — €237 млн, або 54,9%).
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 червня 2025 року становив ₴204,2 млрд в еквіваленті, порівняно з ₴127,6 млрд на аналогічну дату минулого року. За рік він зріс більш ніж у 1,6 раза.
Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 червня 2025 року становив:
- ₴9 млрд;
- $7,4 млн;
- €10 млн.
У травні 2025 року Міністерство фінансів України здійснило погашення військових ОВДП на суму €155,9 млн.
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Джерело: НБУ.