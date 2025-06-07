Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2025

Нацбанк України у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ «Таскомбанк» — штраф 11 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, п. 4 частини другої ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), а саме в частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк» – штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючих клієнтів;

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ТОВ «НоваПей» — штраф у розмірі 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Окрім цього фінустанова отримала декілька письмових застережень.

ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 6 382 410 грн за порушення ряду вимог, зокрема, п. 2 частини другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Детальніше про порушення банків та небанківських фінансових компаній читайте у звіті Нацбанку.

ПТ «Ломбард Парус» – штраф у розмірі 799 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використання послуг установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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ТОВ «Стар Файненс Груп» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати в порядку, встановленому НБУ, на його запити достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Нацбанку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Є Гроші» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, п. 2 частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні установою стосовно клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, заходу щодо одержання дозволу керівника установи для встановлення ділових відносин.

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

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