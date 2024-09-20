НБУ застосував заходи впливу до семи небанків

Національний банк України (НБУ) застосував до п’яти ломбардів та двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовані до:

Повного товариства «Ломбард «Сапфір» Токарчук і компанія» (ЄДРПОУ 36682471);

Повного товариства «Ломбард «Кредити під заставу» ТОВ «Фіннова» та компанія (ЄДРПОУ 42971316);

Повного товариства «Бойко і компанія «Ломбард «Ірбіс» (ЄДРПОУ 30511911);

Повного товариства «Солод Олександр і Солод Тетяна «Юг-Ломбард» (ЄДРПОУ 30998832);

Повного товариства «Ломбард Парус Плюс» ТОВ «Панорам.А» і компанія” (ЄДРПОУ 44321266);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форвард Фінанс» (ЄДРПОУ 38837560);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Конкорд Факторинг» (ЄДРПОУ 40487592).

Зазначені небанківські фінансові установи не подали до Національного банку України звіт щодо річних звітних даних за 2023 рік, який мав бути складений аудитором, що має право проводити обов’язковий аудит таких установ, відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

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Ці установи зобов’язані усунути порушення, виявлені під час нагляду, та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України до 21 жовтня 2024 року. Рішення про застосування заходів впливу було ухвалене Комітетом з нагляду за небанківськими фінансовими установами 19 вересня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду. Вони набирають чинності з 20 вересня 2024 року.

Раніше ми писали, як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок.

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