НБУ анулював ліцензії семи фінансовим компаніям

За рішенням Національного банку України (НБУ) семи небанківським фінансовим установам анульовано ліцензії, чотирьом — змінено обсяг ліцензії, а одному страховику надано дозвіл на вихід з ринку

Так, на підставі власних заяв небанків НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

факторинг – ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «ФК «ОМЕГА», ТОВ «ГАЛЄРОН ФІНАНС»;

фінансовий лізинг – ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ», ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС»;

фінансовий лізинг, факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит – ТОВ «СЕГУРА-КАПІТАЛ».

Відповідно до правил Нацбанку всі зазначені компанії були виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Також регулятор анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Держреєстру фінустанов на підставі заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану, кредитну спілку «ДЖЕРЕЛО». Вона мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

Щодо зміни обсягу ліцензій

На підставі власних заяв фінустанов НБУ погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «ГЛІК ПЕЙ», ТОВ «РОДЕО КАПІТАЛ» – виключення з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» – виключення таких фінансових послуг, як фінансовий лізинг, надання гарантій;

ТОВ «ФК «АМБРАС» – виключення таких фінансових послуг, як факторинг, фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії: ТОВ «ГЛІК ПЕЙ, ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» матимуть право надавати фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

ТОВ «РОДЕО КАПІТАЛ» матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій;

ТОВ «ФК «АМБРАС» матиме право надавати фінансову послугу з надання коштів та банківських металів у кредит.

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Вихід з ринку страховика

Крім того, НБУ дозволив ПРАТ «СК «ПРЕСТИЖ» вийти з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу товариства з ринку.

Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля компанія зобов’язана звернутися до Нацбанку з заявою про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 17 вересня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до 10 фінансових компаній за порушення законодавства. Мова йде про вимогу вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду НБУ порушень та приведення діяльності фінкомпаній у відповідність до вимог українського законодавства.

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Джерело: НБУ