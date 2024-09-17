НБУ виявив порушення в роботі 8 небанків

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до низки небанківських фінансових установ

Вісім фінансових компаній повинні вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Відповідні заходи вплину Нацбанк застосував до:

ТОВ «ГРОШІ 247»;

ТОВ «ФК «ФІНВЕЙ»;

ТОВ «ФК «ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИ»;

ТОВ «ФК «СВАРОГ ФІНАНС»;

ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ»;

ТОВ «ФК «ІНВЕСТ-КРЕДО»;

ТОВ «СТАТУСКАПІТАЛ»;

ТОВ «ФК «ТАКЕЛАУ».

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Зазначені фінансові компанії не подали до НБУ звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік. Він повинен бути складений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. Установлений термін подання такого звіту завершився ще 1 червня.

Установи зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 17 жовтня.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 16 вересня за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг. Вони набирають чинності з 17 вересня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до 10 фінансових компаній за порушення законодавства. Мова йде про вимогу вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду НБУ порушень та приведення діяльності фінкомпаній у відповідність до вимог українського законодавства.

Також ми писали, що НБУ традиційно підбив підсумки місяця. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок.

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Джерело: НБУ