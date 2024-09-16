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НБУ оштрафував фінансову компанію

16.09.2024 18:00
Дарія Шуть
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Фінансова компанія порушила правила діяльності, за що до неї було застосовано заходи впливу

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Порушення вимог законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про організацію формування та обігу кредитних історій» виявили за результатами безвиїзного нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів як складника нагляду за ринковою поведінкою.

Зокрема компанія не дотрималась законодавства в частині поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману. А саме несправедливо відображає обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких він не має.

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Йдеться про наступні порушення:

  • неправомірне отримання інформації з кредитних історій на підставах, не передбачених законодавством;
  • нецільове використання інформації, що складає кредитну історію;
  • введення в оману споживачів та бюро кредитних історій щодо мети здійснення запиту щодо наявності у компанії повноважень для отримання від них згоди на доступ до їх кредитної історії в межах здійснення оцінки кредитної надійності.

У зв’язку з цим НБУ оштрафував ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» на 35,5 тис. грн. Також компанія отримала письмове застереження та зобов’язання усунути порушення та надати Нацбанку відповідні документи.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 вересня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до 10 фінансових компаній за порушення законодавства. Мова йде про вимогу вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду НБУ порушень та приведення діяльності фінкомпаній у відповідність до вимог українського законодавства.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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