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НБУ виявив порушення в роботі 10 фінкомпаній

13.09.2024 19:30
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до десяти фінансових компаній за порушення законодавства

НБУ виявив порушення в роботі 10 фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Мова йде про вимогу вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду НБУ порушень та приведення діяльності фінкомпаній у відповідність до вимог українського законодавства.

Зокрема, заходи впливу були застосовані до наступних компаній:

  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ»;
  • ТОВ «ІНКОМ-ФІНАНС»;
  • ТОВ «ПОРШЕ МОБІЛІТІ»;
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ»;
  • ТОВ «ГОЛД СПЛІТ»;
  • ТОВ «ДАКОРД ФІНАНС»;
  • ТОВ «КАРДСЕРВІС»;
  • ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС»;
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
  • ТОВ «ВЕЛЛФІН».

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Всі ці фінкомпанії не подали до Нацбанку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік, складений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності таких небанків, в порядку, установленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Установлений термін подання такого звіту відповідно до правил — до 1 червня 2024 року.

Тепер компанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 14 жовтня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 вересня за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг. Вони набирають чинності з 13 вересня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) традиційно підбив підсумки місяця. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 963 станом на 31 липня 2024 року до 946 станом на 31 серпня 2024 року. Водночас кількість банків залишилася незмінною і становить 62.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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