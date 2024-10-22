НБУ ввів обмеження для п'яти кредитних спілок: причина

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до низки кредитних спілок за порушення в роботі

Так, п’ять кредитних спілок не дотримались пруденційних нормативів, через що до них було застосовано заходи впливу регулятором.

Кредитним спілкам «ВІКТОРІЯ» та «ВІННИЧАНКА» Нацбанк звузив обсяг ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки, зокрема виключив фінансову послугу із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

КС «АЛЬЯНС» обмежили окремий вид фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, до 31 січня 2025 року, а саме:

надання коштів та банківських металів у кредит пов’язаним з кредитною спілкою особам у частині укладання нових договорів кредиту з пов’язаними особами;

продовження строку дії укладених кредитних договорів з пов’язаними з кредитною спілкою особами;

унесення змін до укладених кредитних договорів з пов’язаними з кредитною спілкою особами, які призводять до збільшення зобов’язань за такими договорами.

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Кредитній спілці «ТАЙСТРА» регулятор також обмежив окремий вид фінансових послуг, зокрема:

надання коштів та банківських металів у кредит членам КС «ТАЙСТРА» щодо укладання нових кредитних договорів, сума кожного з яких перевищує 10% від капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, сума кожного з яких перевищує 10% від капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, сума кожного з яких перевищує 10% від капіталу кредитної спілки, які призводять до збільшення зобов’язань за такими договорами.

Також для ХОКС «СЛОБОЖАНСЬКА» зупинили окремий вид фінансових послуг, що надається кредитною спілкою, а саме залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, до 31 січня 2025 року.

Зазначені рішення Нацбанку України набирають чинності з 22 жовтня.

Нагадаємо, Нацбанк України анулював двом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінпослуг. Також до кредитної спілки застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

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Джерело: НБУ