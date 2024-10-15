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НБУ анулював ліцензії двом небанкам та застосував захід впливу до кредитної спілки

15.10.2024 12:10
Микола Деркач
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Нацбанк України анулював двом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінпослуг. Також до кредитної спілки застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження

НБУ анулював ліцензії двом небанкам та застосував захід впливу до кредитної спілки

НБУ анулював ліцензії двом небанкам та застосував захід впливу до кредитної спілки Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У зв’язку із непровадженням діяльності з надання фінпослуг протягом шести місяців поспіль анульовано ліцензії:

  • ТОВ «Факторингова Компанія «Фонд Гарантування Інвестицій» (ЄДРПОУ 40662938) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Палата Апеляційних Уповноважених» (ЄДРПОУ 43633323) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 жовтня 2024 року. Рішення набирають чинності з 15 жовтня 2024 року.

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Також Національний банк України застосував до кредитної спілки «Світ» (ЄДРПОУ 41220315) захід впливу у вигляді письмового застереження.

«Захід впливу застосовано за недотримання КС «Світ» нормативу фінансової стійкості (К1) станом на 01 квітня 2024 року, 01 липня 2024 року, 01 серпня 2024 року, — йдеться у повідомленні НБУ. — Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 15 жовтня 2024 року. КС «Світ» зобов’язана усунути порушення у строк до 31 жовтня 2024 року».

Рішення ухвалено також 14 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ в першій декаді жовтня анулював трьом небанківським фінансовим установам ліцензію на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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