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НБУ анулював ліцензії трьом небанкам

08.10.2024 20:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) анулював трьом небанківським фінансовим установам ліцензію на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ

НБУ анулював ліцензії трьом небанкам

НБУ анулював ліцензії трьом небанкам Фото: bank.gov.ua

Ще трьом фінустановам змінено обсяг ліцензій на діяльність фінансової компанії. Крім того, страховику відмовлено в поновленні тимчасово зупинених ліцензій, анульовано ліцензії та виключено з реєстру.

На підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги:

  • ТОВ «АНСУ» (ЄДРПОУ 36757541) — факторинг;
  • ТОВ «ФК «Альта Капітал» (ЄДРПОУ 40270590), ТОВ «ФК «Надія Фінанс» (ЄДРПОУ 43478685) — надання коштів та банківських металів у кредит.

Також ці фінустанови виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Крім того, на підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

  • ТОВ «Диметра Фінанс» (ЄДРПОУ 43101308), ТОВ «ФК «Стіва» (ЄДРПОУ 43959808) — виключення з ліцензій такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп» (ЄДРПОУ 40033450) — виключення з ліцензії таких фінансових послуг: фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Диметра Фінанс», ТОВ «ФК «Стіва» матимуть право надавати такі фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг, ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп» матиме право надавати фінансову послугу – факторинг.

Національний банк анулював ліцензії ТДВ «СК «Європоліс» (ЄДРПОУ 43330793) через ненадання повного пакету документів, необхідних для поновлення тимчасово зупинених ліцензій відповідно до вимог. Рішення набрало чинності 5 жовтня 2024 року, наступного дня після його ухвалення.

Раніше ми писали, що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень. Національний банк України оприлюднив свіжий Макроекономічний та монетарний огляд, у якому йдеться про те, які зміни відбулися в економіці України за серпень-вересень.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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