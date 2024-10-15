У Telegram з'явився новий спосіб верифікації для бізнесу

Telegram запустив функцію верифікації телефонних номерів, яка буде особливо корисною для бізнесу

У месенджері Telegram запровадили новий спосіб для бізнесу автентифікувати телефонні номери своїх клієнтів — Telegram Gateway.

Про це оголосив засновник соцмережі Павло Дуров на своєму Telegram-каналі. За його словами, такий метод набагато дешевший, швидший і безпечніший, ніж традиційна SMS-верифікація. Нагадаємо, раніше він анонсував низку нововведень в роботі застосунку.

Це дозволить компаніям заощадити мільйони, надсилаючи коди верифікації своїм користувачам прямо через Telegram. Один код обійдеться лише в $0,01 за код у будь-якій точці світу. Водночас якщо номер телефону, який потрібно верифікувати, не підключений до облікового запису Telegram, плата не буде стягуватись взагалі.

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Дуров пояснив, що верифікація телефонних номерів — це багатомільярдна індустрія. Лише Telegram витрачає близько $10 млн на місяць на автентифікацію всіх користувачів, які реєструються та входять до сервісу.

«Ми зробили ці інвестиції, щоб іншим не довелося цього робити. Оскільки ми вже перевірили номери телефонів майже мільярда людей, інші компанії можуть уникнути високих витрат на верифікацію», — зазначає він.

Бізнесмен резюмував, що через безпрецедентно низькі ціни Telegram Gateway не стане для компаній значним джерелом доходу. Але команда соцмережі сподівається, що ця ініціатива зробить світ ефективнішим, знизивши витрати і ціни на багато послуг по всьому світу.

Раніше ми писали, що Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків. Павло Дуров натякнув на майбутню функцію конвертації невзаємозамінних токенів (NFT) на тлі запуску подарунків — анімованих зображень, які можна демонструвати в профілі або конвертувати у внутрішню валюту соціальної платформи під назвою Stars.

Також Telegram почне розкривати дані користувачів. Команда модераторів Telegram за допомогою штучного інтелекту (ШІ) зробила пошук у месенджері значно безпечнішим.

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