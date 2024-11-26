Для покупок в Telegram тепер потрібен паспорт: Fragment запровадила KYC

Тепер при спробі придбати будь-які послуги, від Telegram Stars до анонімних номерів, знадобляться скан документа, що підтверджує особу, та селфі

Fragment, популярний майданчик для купівлі товарів для Telegram за TON, запровадив KYC-верифікацію. Для проходження процедури використовується сторонній сервіс Sumsub з ШІ-системою перевірки особистості користувачів і корпоративних клієнтів.

Тепер для придбання Telegram Stars чи юзернеймів за TON користувач зобов’язаний надати свій email, номер телефону, скан документа, що засвідчує особу, а також скан обличчя, помітили на Х. Власники почали масово продавати свої анонімні номери нижче за мінімальну ціну, яка до появи новини про запровадження KYC-верифікації на Fragment майже сягала 250 TON, що становило близько $1500.

Усього за годину вартість одного анонімного номера впала до 165 TON, приблизно $1000. Реакція ринку була стрімкою, проте пізніше ціни почали відновлюватися: мінімальна вартість повернулася до рівня 200 TON.

Згідно з останньою інформацією, нововведення пов’язані з можливим виходом блокчейна TON на ринок США на тлі прийдешнього звільнення Гері Генслера з посади голови Комісії з цінних паперів і бірж.

Про ці плани президент Ton Foundation Стів Юн повідомив лише кілька днів тому — 21 листопада. Експерти також припускають, що ситуація може бути пов’язана з намірами Telegram розширити бізнес. Це вимагає дотримання законодавства і норм країн, включно зі США, що може пояснювати зміни, які відбуваються.

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