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V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться

16.10.2024 18:00
Олеся Крамаренко
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Сінгапурський венчурний фонд V3V вибрав незвичайний актив для інвестування: імена користувачів у месенджері Telegram

V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться

Фото: unsplash.com, pngwing.com

Сінгапурська венчурна команда V3V Ventures поділилася подробицями нового етапу своєї експансії в Telegram. З новим унікальним ім’ям користувача, придбаним за $1,25 млн, вона має всі шанси стати рекламним центром у найпопулярнішому месенджері.

З технічної сторони, імена користувачів Telegram реалізовані як NFT у блокчейні TON. Але на відміну від NFT, якими торгують виключно через їхню художню цінність, ці імена мають практичну мету: їх можна використовувати для публічних Telegram-каналів, приватних акаунтів або ботів.

Вони можуть генерувати органічний трафік з пошуку Telegram, допомагаючи каналу збільшувати кількість підписників. Отже, якщо інші NFT можуть впасти в ціні майже до нуля, то службові NFT зберігають свою цінність з плином часу, що робить їх перспективним довгостроковим активом.

Telegram поступово перетворився з простого месенджера на «суперзастосунок» з інтеграцією TON, успішними мінізастосунками та великим переліком каналів. Ці публічні канали збирають мільйони підписників, перетворюючись на повноцінні медіаресурси. А глобальна аудиторія Telegram продовжує зростати, і наразі сягає майже мільярда активних користувачів щомісяця. Тож конкуренція за найкращі імена користувачів з часом зростає.

Це робить інвестиції в імена користувачів Telegram схожими на інвестиції в доменні імена (ви могли чути про нещодавнє придбання «friend.com» за $1,8 млн).

Імена користувачів Telegram V3V Ventures

Інвестор може просто володіти іменами користувачів, не використовуючи їх, або ж максимально використовувати їх, створюючи активні публічні канали з лояльними підписниками. V3V Ventures обрали останній варіант, створивши активні канали, присвячені різним темам:

V3V придбала @trade на останньому аукціоні NFT на платформі Fragment. Чиста сума коштів, яку V3V Ventures інвестували в покупку, склала $1 250 000.

Крім того, V3V Ventures виділив значні суми на подальший розвиток каналу, пов’язаного з @trade. Завдяки кураторському контенту та ексклюзивним коментарям він швидко привернув увагу мільйонів користувачів, які цікавляться Web3, DeFi, блокчейном та цифровою економікою.

Про топ 10 найдорожчих імен користувачів в Telegram ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinist.com

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниNFT
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