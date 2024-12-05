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Telegram випустив оновлення: які функції з'явились

05.12.2024 14:20
Дарія Шуть
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У соціальній мережі Telegram з’явилась низка нововведень для творців контенту та розробників мінізастосунків, а також корисні функції для звичайних користувачів

Telegram випустив оновлення: які функції з'явились

Фото: unsplash.com

4 грудня Telegram представив оновлення, яке дозволяє творцям легко монетизувати свої зусилля, а розробники мінізастосунків отримали потужний інструмент для залучення нових користувачів. Крім того, користувачі тепер можуть знаходити наліпки за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та створювати колажі з фото чи відео у своїх історіях.

Зокрема, Telegram запроваджує партнерські програми для мінізастосунків. Ці кампанії пропонують першу в історії соцмереж прозору можливість просування з чіткими загальнодоступними умовами, які може перевірити будь-хто. Усі користувачі та канали Telegram тепер можуть заробляти зірки, приєднуючись до партнерських програм, запущених розробниками.

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Коли хтось використовує ваше реферальне посилання для доступу до мінізастосунку й здійснює в ньому покупки за допомогою зірок Telegram, ви будете заробляти комісію — відсоток у зірках від їхніх операцій.

Також будь-який розробник мінізастосунків або ботів у Telegram може створити власну партнерську програму і вказати, яким відсотком своїх майбутніх доходів він готовий ділитися з тими, хто залучає користувачів. Розробники навіть можуть вирішувати, як довго вони хочуть ділитися доходами після того, як користувач почне взаємодіяти з їхнім мінізастосунком.

Крім того, в Telegram з’явився пошук наліпок за допомогою ШІ. Завдяки спеціальній ШІ-моделі панель наліпок тепер підтримує складні пошукові запити за кількома ключовими словами.

Щобільше, ця функція працює на десятках мов. Premium-користувачі також можуть використовувати цей поліпшений пошук у розділі емоджі.

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Описи до медіа в чатах тепер можна легко перемістити догори, натиснувши нову кнопку «Підписати зверху» в редакторі медіа.

А історії Telegram отримали новий творчий поштовх завдяки колажам. Тепер можна обʼєднувати до 6 фотографій або відео в різних макетах. Додавайте медіа безпосередньо з галереї або камери й заповнюйте кожну плитку, щоб створити ідеальну композицію.

Нагадаємо, Telegram має намір запустити власний відеохостинг на зразок YouTube, а також розширити перелік скарг на контент. Адміністрація платформи оголосила про початок конкурсу на розробку відеоплеєра, який буде інтегровано у застосунок.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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