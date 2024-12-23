Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив

2024 року вперше за 3-річну історію монетизації Telegram став прибутковим, а загальний дохід перевищив $1 млрд

Про це написав засновник месенджера Павло Дуров у своєму Telegram.

«Як я і прогнозував, 2024 рік виявився дуже вдалим для Telegram. Вперше за свою 3-річну історію монетизації Telegram став прибутковим, — пише Дуров. — Цього року кількість підписників Telegram Premium зросла втричі, перевищивши 12 мільйонів. Дохід від реклами також збільшився в кілька разів. В результаті загальна виручка Telegram у 2024 році перевищила $1 млрд, і ми закриваємо рік з більш ніж $500 млн грошових резервів, не враховуючи криптоактиви».

Він також розповів, що за останні чотири роки Telegram випустив боргових зобов’язань на суму близько $2 млрд. Значну частину компанія погасила цієї осені, скориставшись сприятливими цінами на облігації Telegram.

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«Наші інновації в монетизації цього року (Stars, Gifts, Giveaways, Mini Apps, Affiliate Platform, Telegram Business та Telegram Gateway) демонструють, що соціальні медіа-платформи можуть досягти фінансової стійкості, залишаючись при цьому незалежними та поважаючи права користувачів, — додав Дуров. — Мета монетизації — гарантувати, що ви, наші користувачі, завжди залишатиметеся нашим пріоритетом».

Нагадаємо, що Telegram випустив оновлення. Telegram представив оновлення, яке дозволяє творцям легко монетизувати свої зусилля, а розробники мінізастосунків отримали потужний інструмент для залучення нових користувачів. Крім того, користувачі тепер можуть знаходити наліпки за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та створювати колажі з фото чи відео у своїх історіях.

Раніше ми писали, скільки заробив Telegram за перше півріччя 2024. Виторг месенджера за пів року виріс майже в три рази — до $525 млн. Із загальної суми $225 млн Telegram заробив від угоди з неназваною компанією, яка використовувала криптовалюту месенджера Toncoin як спосіб оплати реклами.

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