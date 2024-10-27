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PaySpaceMagazine

Новий мемкоїн на базі Solana злетів майже на 200%: причина

27.10.2024 13:00
Дарія Шуть
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Мемкоїн MOODENG, натхненний вірусними роликами з карликовим бегемотом Му-Денгом, показав значне зростання на фоні лістингу активу на Binance

Новий мемкоїн на базі Solana злетів майже на 200%: причина

Фото: coingecko.com

MOODENG був запущений на блокчейні Solana у вересні 2024 року і швидко набув популярності в криптоспільноті. Творців мемкоїна надихнув на запуск монети двомісячний бегемот Му-Денг із тайського зоопарку. Відеоролики з ним стали мемами, що вплинуло на широке поширення токена.

MOODENG пропонує інвесторам особливі умови: загальну пропозицію майже в 990 млн токенів і відсутність будь-якої комісії на купівлю та продаж активу.

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А напередодні криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск безстрокового контракту для MOODENG з 25 жовтня 20204 року. Кредитне плече може сягнути 75x, що дасть трейдерам шанс торгувати токеном з високою прибутковістю.

Біржа оголосила, що контракт по MOODENG матиме обмежену ставку фінансування в +2,00/-2,00%, а розрахунки планується проводити кожні 4 години. Нововведення повинно значно розширити можливості операцій у парі MOODENG/USDT без необхідності переходу у фіатні валюти.

На фоні оголошення Binance ціна MOODENG почала стрімко зростати. За даними CoinMarketMap, на момент написання новини актив торгується по $0,2436, показавши зростання на понад 190% за півтори доби, що підтверджує ажіотаж на тлі лістингу.

Зазначимо, у спекулятивній торговій грі на ринку завжди є ті, хто програє, і ті, хто виграє, причому капітал відтікає від перших до других. У нашому матеріалі ми розглянули нещодавній випадок, коли один трейдер перетворив $3000 на $9 млн нереалізованого прибутку, а інший втратив $43 500 за той же час.

Раніше ми писали про те, як один з криптотрейдерів зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP.

Торгова стратегія (гамбіт) трейдера стартувала 12 серпня, коли відбулися дві транзакції на Uniswap (децентралізована біржа — DEX), згідно з даними Lookonchain. У першій транзакції 0,0219 Ethereum (ETH), що на той момент коштувало інвестору $40,55, було обміняно на 376 000 MAGA (TRUMP). Лише через кілька хвилин відбулася друга транзакція, в якій $55,03 в ETH — 0,0298, було обміняно на 232 650 MAGA.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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