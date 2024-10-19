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Криптотрейдер перетворив $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP

19.10.2024 14:00
Микола Деркач
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У цьому матеріалі ми розглянемо успіх одного з талановитих криптотрейдерів, який нещодавно зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP

Криптотрейдер перетворив $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP

Криптотрейдер перетворив $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP Фото: pexels.com, pngwing.com

Крипторинок здобув широку популярність (але і недобру славу) завдяки різким коливанням цін — історії про те, як трейдери перетворюють невеликі суми на статки, відносно поширені, але з розвитком ринку вони стають дещо рідшими.

Однак можливості все ще існують для трейдерів, достатньо кмітливих, щоб вчасно їх помітити — і один трейдер, зокрема, перетворив лише $96 на $3 млн за допомогою вчасно здійсненого свопу.

Ставка трейдера виправдала себе

Торгова стратегія (гамбіт) трейдера стартувала 12 серпня, коли відбулися дві транзакції на Uniswap (децентралізована біржа — DEX), згідно з даними Lookonchain. У першій транзакції 0,0219 Ethereum (ETH), що на той момент коштувало інвестору $40,55, було обміняно на 376 000 MAGA (TRUMP). Лише через кілька хвилин відбулася друга транзакція, в якій $55,03 в ETH — 0,0298, було обміняно на 232 650 MAGA.

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Після двомісячної перерви, рано вранці 18 жовтня трейдер почав обмінювати TRUMP на Ethereum — провівши три транзакції по 2 000 MAGA кожна. У цілому, ці угоди принесли кмітливому інвестору 11,424 ETH, що на момент написання статті становило $29 998.

З початковою інвестицією всього в $96 і комісією за транзакцію в розмірі $35,18, загальна вартість угоди становила $131,18, що залишило трейдеру понад 22 767% реалізованого прибутку.

Однак це ще не все — на гаманці все ще залишається 549 564 TRUMP, що на момент написання статті, 18 жовтня, становило приблизно $3,06 млн. Однак, оскільки середньоденний обсяг торгів мем-монетою становить приблизно $6,97 млн, залишається відкритим питання, скільки ще нереалізованого прибутку трейдеру вдасться отримати, не викликавши значного падіння ціни від обсягу продажів.

Окрім вражаючого прибутку, ця угода також виділяється тим, що вона була здійснена за допомогою ETH — у більшості останніх випадків, коли трейдери перетворювали невеликі суми на мільйони, переважно використовувалася Solana (SOL).

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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