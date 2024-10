Криптотрейдер перетворив $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP

У цьому матеріалі ми розглянемо успіх одного з талановитих криптотрейдерів, який нещодавно зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP

Крипторинок здобув широку популярність (але і недобру славу) завдяки різким коливанням цін — історії про те, як трейдери перетворюють невеликі суми на статки, відносно поширені, але з розвитком ринку вони стають дещо рідшими.

Однак можливості все ще існують для трейдерів, достатньо кмітливих, щоб вчасно їх помітити — і один трейдер, зокрема, перетворив лише $96 на $3 млн за допомогою вчасно здійсненого свопу.

Торгова стратегія (гамбіт) трейдера стартувала 12 серпня, коли відбулися дві транзакції на Uniswap (децентралізована біржа — DEX), згідно з даними Lookonchain. У першій транзакції 0,0219 Ethereum (ETH), що на той момент коштувало інвестору $40,55, було обміняно на 376 000 MAGA (TRUMP). Лише через кілька хвилин відбулася друга транзакція, в якій $55,03 в ETH — 0,0298, було обміняно на 232 650 MAGA.

— Lookonchain (@lookonchain) October 18, 2024