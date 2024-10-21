Трейдер перетворює $3 тис. на $9 млн завдяки цим мемкоїнам

У спекулятивній торговій грі на ринку завжди є ті, хто програє, і ті, хто виграє, причому капітал відтікає від перших до других. У цьому матеріалі ми розглянемо нещодавній випадок, коли один трейдер перетворив $3000 на $9 млн нереалізованого прибутку, а інший втратив $43 500 за той же час

20 жовтня Lookonchain виявив трейдера, який зумів за короткий час стати мільйонером, вклавши декілька тисяч доларів. Усього він витратив $3000 на купівлю 56 млн $GNON через 3 гаманці та продав невелику частину. У даний час він володіє 55,18 млн $GNON на 4 гаманцях, що коштує понад $9 млн.

This guy turned $3K into $9M in just 3 days, a 3000x return! He spent only $3K to buy 56M $GNON via 3 wallets and sold a small part. He currently holds 55.18M $GNON across 4 wallets, worth more than $9M! Wallets:

4zYDZFgowjRYExR4sjCmFyuu2gAxqh2agnwWGzcdtzAm… pic.twitter.com/CrH0wQvuyf — Lookonchain (@lookonchain) October 20, 2024

Інший трейдер, якому пощастило менше, придбав на декілька десятків тисяч доларів п’ять різних мем-монет, але обрав для цього зовсім невдалий час —за п’ять годин після того, як кожна з них значно зросла у ціні.

Потім він панічно продав частину своїх позицій за нижчими цінами, зазнавши значних збитків у розмірі 274 SOL, що становить близько $43 500 тис.

Please don’t buy out of #FOMO! Yesterday, a trader #FOMO bought 5 #MEMEcoins in just 5 hours and lost money on each one, with a total loss of 274 $SOL($43.5K) and an ROI of -67.89%.https://t.co/aIh2v57Oeo pic.twitter.com/doBpWTkGSH — Lookonchain (@lookonchain) October 20, 2024

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Важливо зазначити, що інсайдери або дуже впливові особи часто можуть використовувати свої позиції як перевагу, щоб виграти у роздрібній торгівлі. Цей фактор переваги, разом із вдалим і невдалим торговим часом, ілюструє ризики торгівлі спекулятивними активами, такими як мем-монети.

Фінансові експерти попереджають про динаміку фінансової бульбашки, коли не існує реальної економічної пропозиції цінності, окрім очікування подорожчання активу, що підтримується лише спекулятивним попитом з цією єдиною метою. Зокрема, таку поведінку вивчає «Теорія більшого дурня», яка описує, як «дурні» купують, очікуючи, що «більший дурень» заплатить вищу ціну пізніше.

Раніше ми писали про те, як один з криптотрейдерів зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP.

Торгова стратегія (гамбіт) трейдера стартувала 12 серпня, коли відбулися дві транзакції на Uniswap (децентралізована біржа — DEX), згідно з даними Lookonchain. У першій транзакції 0,0219 Ethereum (ETH), що на той момент коштувало інвестору $40,55, було обміняно на 376 000 MAGA (TRUMP). Лише через кілька хвилин відбулася друга транзакція, в якій $55,03 в ETH — 0,0298, було обміняно на 232 650 MAGA.

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За матеріалами finbold.com.