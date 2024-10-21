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Трейдер перетворює $3 тис. на $9 млн завдяки цим мемкоїнам

21.10.2024 12:20
Микола Деркач
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У спекулятивній торговій грі на ринку завжди є ті, хто програє, і ті, хто виграє, причому капітал відтікає від перших до других. У цьому матеріалі ми розглянемо нещодавній випадок, коли один трейдер перетворив $3000 на $9 млн нереалізованого прибутку, а інший втратив $43 500 за той же час

Трейдер перетворює $3 тис. на $9 млн завдяки цим мемкоїнам

Трейдер перетворює $3 тис. на $9 млн завдяки цим мемкоїнам Фото: pexels.com, freepik.com

20 жовтня Lookonchain виявив трейдера, який зумів за короткий час стати мільйонером, вклавши декілька тисяч доларів. Усього він витратив $3000 на купівлю 56 млн $GNON через 3 гаманці та продав невелику частину. У даний час він володіє 55,18 млн $GNON на 4 гаманцях, що коштує понад $9 млн.

Інший трейдер, якому пощастило менше, придбав на декілька десятків тисяч доларів п’ять різних мем-монет, але обрав для цього зовсім невдалий час —за п’ять годин після того, як кожна з них значно зросла у ціні.

Потім він панічно продав частину своїх позицій за нижчими цінами, зазнавши значних збитків у розмірі 274 SOL, що становить близько $43 500 тис.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Важливо зазначити, що інсайдери або дуже впливові особи часто можуть використовувати свої позиції як перевагу, щоб виграти у роздрібній торгівлі. Цей фактор переваги, разом із вдалим і невдалим торговим часом, ілюструє ризики торгівлі спекулятивними активами, такими як мем-монети.

Фінансові експерти попереджають про динаміку фінансової бульбашки, коли не існує реальної економічної пропозиції цінності, окрім очікування подорожчання активу, що підтримується лише спекулятивним попитом з цією єдиною метою. Зокрема, таку поведінку вивчає «Теорія більшого дурня», яка описує, як «дурні» купують, очікуючи, що «більший дурень» заплатить вищу ціну пізніше.

Раніше ми писали про те, як один з криптотрейдерів зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP.

Торгова стратегія (гамбіт) трейдера стартувала 12 серпня, коли відбулися дві транзакції на Uniswap (децентралізована біржа — DEX), згідно з даними Lookonchain. У першій транзакції 0,0219 Ethereum (ETH), що на той момент коштувало інвестору $40,55, було обміняно на 376 000 MAGA (TRUMP). Лише через кілька хвилин відбулася друга транзакція, в якій $55,03 в ETH — 0,0298, було обміняно на 232 650 MAGA.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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