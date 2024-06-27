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Rozetka закриває найбільший офлайн-магазин

27.06.2024 11:40
Ольга Деркач
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30 червня онлайн-гіпермаркет Rozetka закриває свій найбільший онлайн-магазин

Rozetka закриває найбільший офлайн-магазин

Rozetka закриває найбільший офлайн-магазин Фото: facebook.com/rozetka

Мова йде про магазин на проспекті Степана Бандери, біля станції метро «Почайна» в Києві. Про це Forbes повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

Площа магазину складає 4000 квадратних метрів, ритейлер відкрив його у 2017 році.

«Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром», — пояснив Владислав Чечоткін.

Зараз у мережі Rozetka працює 486 магазинів. У Rozetka залишаються ще три великі офлайн-магазини: у Києві на Хрещатику, в Одесі на Семафорному провулку та в Харкові на вулиці Клочковській. Всі вони продовжують працювати, повідомили в компанії.

Приміщення на проспекті Степана Бандери, яке орендувала Rozetka, компанія покидає, уточнив Владислав Чечоткін.

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Rozetka є найбільшим онлайн-ритейлером України. У 2023 році її виторг склав 45 млрд грн, а за даними SimilarWeb, трафік платформи досяг 398,5 млн відвідувань. Компанію заснували у 2005 році Ірина та Владислав Чечоткіни, а у 2015 році фонд Horizon Capital став співвласником Rozetka. У 2018 році онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям, і перед початком повномасштабного вторгнення мав 270 торгових точок.

«Люди охочіше приймають рішення про замовлення, коли бачать, що ми фізично присутні там, де вони живуть. Це посилює довіру», — пояснювала Ірина Чечоткіна.

У магазинах Rozetka не лише видають замовлення, але й продають напої, кондитерські вироби та інші товари.

Нагадаємо, що Rozetka запроваджує платну доставку до своїх точок видачі. тепер за доставку доведеться платити. Доставка товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн буде вартувати 35 гривень. Відмітимо, що раніше Rozetka доставляла замовлення клієнтів на власні магазини безкоштовно.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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