Державний банк може перейти в онлайн-режим роботи через блекаути

У зв’язку з проблемами з опаленням та нестачею електроенергії взимку, відділення Укрексімбанку можуть перейти на онлайн-режим роботи

Про це заявила членкиня наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова на Банківському форумі від «Економічної правди».

«Нам реально треба думати, що ми будемо робити взимку з нашими відділеннями. Нам треба й опалення. Можливо ми будемо переходити в онлайн-режим», — зазначила вона.

Проте Страхова підкреслила, що банк здебільшого орієнтований на корпоративних клієнтів і не потребує великої кількості відділень для проведення операцій.

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Нагадаємо, що нещодавно Укрексімбанк обрав нового голову правління. Ним став став Віктор Пономаренко. За погодженням Віктора Пономаренка та Наглядової ради для забезпечення ефективної передачі справ він розпочне свою роботу на новій посаді з 1 липня, повідомили в пресслужбі банку.

Відомо, що Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких – в АТ «ПроКредитБанк», що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 року Віктор Пономаренко обіймав посаду голови правління АТ «ПроКредитБанк».

Також ми писали, що Укрексімбанк поповнив команду правління. В результаті відкритого відбору та після погодження Національним Банком України до складу Правління приєднаються три висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у банківській сфері.

Крім того, ми поспілкувалися із начальницею управління підбору та оцінки персоналу Укрексімбанку Єлизаветою Тичинською на тему, як банк підтримує працівників під час повномасштабного вторгнення, як проводиться підбір персоналу та на що звертають увагу HR, коли шукають «свого» кандидата, а також, як оцінюють ефективність персоналу та як екологічно звільнити працівника. Детальніше — у нашому матеріалі.

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