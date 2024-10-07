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Visa та ROZETKA запустили проєкт з підтримки бізнесу: як взяти участь

07.10.2024 14:20
Дарія Шуть
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ROZETKA та Visa запустили спільний проєкт для українських підприємців, в рамках якого виділять мільйони гривень на розвиток бізнесу

Visa та ROZETKA запустили проєкт з підтримки бізнесу: як взяти участь

Фото: freepik.com

Компанії ROZETKA та Visa оголосили про новий набір проєкту із підтримки малого та ветеранського бізнесу — «Бізнес-трамплін 2.0». Загальний призовий фонд складає понад 3 млн грн.

Переможці отримають:

  • 1 місце — 1 000 000 грн;
  • 2 місце — 500 000 грн;
  • 3 місце (троє учасників) — 250 000 грн.

Водночас передбачено окрему категорію для ветеранських бізнесів ― між переможцями у ній розподілять 1,5 млн грн, зокрема:

  • 1 місце — 1 000 000 грн;
  • 2 місце — 500 000 грн.

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Щоб долучитись до проєкту, підприємці повинні були розповісти про свою справу у соцмережах: опублікувати відео- або фотовізитівку, в якій за бажанням розповісти про продукт, сервіс чи послугу, історію створення компанії і плани на грошовий приз.

За тиждень команда «Бізнес-трампліна» оголосить імена 30 учасників, за яких голосуватиме широка аудиторія. Українці оберуть 10 бізнесів, які стануть фіналістами проєкту.

Учасниками можуть стати:

  • усі представники українського малого бізнесу, виробництва або сервісу;
  • громадяни України, які мають статус ветеранів війни, є власниками або співвласниками (з часткою не менш ніж 50%) компанії чи є фізичними особами-підприємцями.

Зазначимо, учасниками та переможцями першого «Бізнес-трампліна» стали: «Українські вʼялені помідори», SUNSAY NRG, Woodstuff, Esper Bionics та Silentbox.

Раніше ми писали, що ПриватБанк анонсував спільний із WOG і Visa партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу Business GO. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

Ця цифрова картка Visa Business GO прив’язується до поточного рахунку та автоматично підключається до пропозицій партнерів банку. Кожного разу, коли клієнт розраховується карткою з особистих коштів чи кредитного ліміту в мережі партнерів, він отримує вигідні пропозиції та знижки.

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Рубрики: VisaГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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