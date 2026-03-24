НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною

Так, 24 листопада 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» небездоганною у зв’язку зі здійсненням установою безліцензійної діяльності шляхом надання послуг, які містять ознаки фінансових платіжних послуг, без ліцензії та реєстрації, а також через наявність у власника істотної участі та керівників ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» ознаки небездоганної ділової репутації.

Нагадаємо, що за результатами поглибленого аналізу діяльності ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» 9 жовтня 2025 року Національний банк ухвалив рішення про заборону ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT Group»).

Рішення про відкликання ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» ліцензії на діяльність фінансової компанії та ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 березня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийнятий Національним банком адміністративний акт набирає чинності з дня доведення його до відома установи у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти установи.

Джерело: НБУ.