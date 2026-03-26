close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть підвищити пенсії на 20%: хто має право

26.03.2026 17:00
Ольга Деркач

Деякі українські пенсіонери мають можливість збільшити розмір своїх виплат на 20% — для цього достатньо звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою

Фото: freepik.com

Деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на надбавку у розмірі 20% до пенсії, і для цього потрібно лише подати заяву до Пенсійного фонду. У 2026 році перелік тих, хто має право на таку доплату, було розширено.

Хто має право на підвищення пенсії на 20%

Згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», право на збільшення пенсійних виплат на 20% мають громадяни пенсійного віку, які проживають у гірській місцевості. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2026 року № 225, скористатися цією пільгою тепер можуть не лише постійні мешканці таких територій, а й внутрішньо переміщені особи.

Щоб отримати доплату, необхідно відповідати кільком обов’язковим критеріям:

  • фактично проживати або працювати у гірському населеному пункті щонайменше 6 місяців поспіль;
  • не перебувати за межами України;
  • не сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті (виняток — якщо особа фактично проживає у гірській місцевості).

Як оформити підвищення

Для отримання надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву. Після її розгляду, за умови відповідності всім вимогам, доплата буде призначена.

У яких випадках доплату можуть скасувати

Нарахування 20% надбавки можуть припинити, якщо пенсіонер більше не відповідає встановленим умовам. Зокрема, це відбувається у таких випадках:

  • якщо особа не проживає і не працює у гірському населеному пункті понад 6 місяців;
  • якщо вона перебувала за кордоном більше ніж 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без підтверджених поважних причин (таких як лікування, навчання, службове відрядження, супровід дитини чи проходження реабілітації);
  • якщо пенсійні або інші державні виплати отримуються в іншому населеному пункті, який не має статусу гірського;
  • якщо єдиний соціальний внесок сплачується за межами гірського населеного пункту.

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.