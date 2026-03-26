Деякі українці можуть підвищити пенсії на 20%: хто має право

Деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на надбавку у розмірі 20% до пенсії, і для цього потрібно лише подати заяву до Пенсійного фонду. У 2026 році перелік тих, хто має право на таку доплату, було розширено.

Хто має право на підвищення пенсії на 20%

Згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», право на збільшення пенсійних виплат на 20% мають громадяни пенсійного віку, які проживають у гірській місцевості. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2026 року № 225, скористатися цією пільгою тепер можуть не лише постійні мешканці таких територій, а й внутрішньо переміщені особи.

Щоб отримати доплату, необхідно відповідати кільком обов’язковим критеріям:

фактично проживати або працювати у гірському населеному пункті щонайменше 6 місяців поспіль;

не перебувати за межами України;

не сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті (виняток — якщо особа фактично проживає у гірській місцевості).

Цікаве по темі: Куди зникають місяці стажу і як рахують доплати до пенсії

Як оформити підвищення

Для отримання надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву. Після її розгляду, за умови відповідності всім вимогам, доплата буде призначена.

У яких випадках доплату можуть скасувати

Нарахування 20% надбавки можуть припинити, якщо пенсіонер більше не відповідає встановленим умовам. Зокрема, це відбувається у таких випадках:

якщо особа не проживає і не працює у гірському населеному пункті понад 6 місяців;

якщо вона перебувала за кордоном більше ніж 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без підтверджених поважних причин (таких як лікування, навчання, службове відрядження, супровід дитини чи проходження реабілітації);

якщо пенсійні або інші державні виплати отримуються в іншому населеному пункті, який не має статусу гірського;

якщо єдиний соціальний внесок сплачується за межами гірського населеного пункту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким українцям зарахують рік стажу за два

В Україні хочуть підвищити мінімальні пенсії до 7500 грн

В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується

