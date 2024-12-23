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Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти
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Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти

23.12.2024 15:00
Ольга Деркач
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Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Дніпрі через чат-боти у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages

Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти

Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти Фото: freepik.com

Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Пасажири можуть купувати квитки на поїздки Дніпровською дитячою залізницею заздалегідь онлайн через чат-боти», — написала Укрзалізниця.

Продаж стартує за 20 днів до дати поїздки. Також тепер доступні квитки для групових поїздок — до 20 осіб за одне звернення.

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Зимовий графік руху поїздів дитячої залізниці:

  • 21, 22, 25, 28 та 29 грудня;
  • щовихідних у січні 2025;
  • 1 та 2 лютого 2025 р.

Час роботи: з 10:40 до 15:40. Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 95д.

Нагадаємо, що Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн. У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

Раніше ми писали, що облігації Укрзалізниці різко впали. Облігації Укрзалізниці обвалилися після прохання про відстрочку платежів. Водночас компанія прогнозує значні збитки за підсумками року. УЗ запропонувала власникам облігацій дозволити залучити додаткових €99 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та не виплачувати відсотки за цими цінними паперами у період 2025-2026 рр. Натомість компанія буде зобов’язана не виплачувати понад $20 млн боргів іншим кредиторам протягом цього періоду, окрім ЄБРР.

Крім того, Укрзалізниця вперше за 2 роки підніме тарифи. Тарифи на вантажні перевезення залізницею мають переглядатися щорічно. Проте ця норма виконувалася нерегулярно, а темпи індексації значно відставали від зростання вартості ресурсів. Через це Укрзалізниця не могла в повному обсязі ремонтувати інфраструктуру та рухомий склад, індексувати зарплати працівників, серед яких багато військовослужбовців, а також виконувати соціальні зобов’язання.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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