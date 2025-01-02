Укрзалізниці відмовили в реструктуризації боргів на $895 млн

На зустрічі в Лондоні 31 грудня власники облігацій Укрзалізниці відхилили запропоновані компанією 16 грудня умови реструктуризації боргу на суму $895 млн

Про це свідчить рішення за підсумками голосування кредиторів, копія якого опинилася в розпорядженні Forbes.

У січні 2025 року Укрзалізниця має здійснити виплату близько $83 млн купонів за єврооблігаціями.

Під час голосування холдери обох серій цінних паперів не зібрали необхідної кількості голосів для схвалення перегляду умов, які компанія вдруге запропонувала від початку повномасштабного вторгнення.

Пропозиція Укрзалізниці передбачала зміну умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн із відсотковою ставкою 8,250% і терміном погашення у 2026 році, а також на $300 млн із ставкою 7,875%, що підлягають виплаті у 2028 році.

На січень 2025 року заплановано виплату купонів, відтермінованих із 2023–2024 років. Укрзалізниця зверталася до кредиторів із проханням перенести платежі за купонами кожної серії облігацій на 12 місяців. Загальна сума, яку компанія пропонувала відтермінувати, становить близько $83 млн.

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Компанія попередила, що здатність виконати зобов’язання з виплати відсотків у січні 2025 року залежить від кількох факторів, зокрема підвищення тарифів на вантажні перевезення, обсягів перевезень і перебігу війни. Такі застереження наведені в документі за підсумками голосування.

Укрзалізниця також звернулася з проханням до кредиторів дозволити залучення позики в розмірі €99 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). У відповідь компанія гарантує утриматися від сплати інших боргів, окрім зобов’язань перед ЄБРР, на суму понад $20 млн, а також від виплати дивідендів.

Необхідність таких заходів компанія обґрунтовувала значними фінансовими втратами та руйнуванням інфраструктури внаслідок війни. EBITDA Укрзалізниці знизилася з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованого 1 млрд грн у четвертому кварталі. За відсутності державної підтримки очікується чистий збиток у 2024 році на рівні 1,5–2,5 млрд грн.

Нагадаємо, що Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн. У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

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