monobank запустив новий проєкт у застосунку Expirenza

Український необанк monobank запустив нову послугу у своєму застосунку Expirenza — «Таємні бокси»

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

«Ми дізналися, що в одній відомій країні з трьома буквами залишається незʼїденої їжі аж на $130 млрд, — пише Гороховський. — Ми дослідили, чи є така проблема в Україні, і виявилося — так. Тому ми запускаємо пілот нового проєкту — Таємні Бокси. Тепер заклади можуть продавати набори, всередині яких будуть різноманітні страви, випічка та десерти, приготовані сьогодні. Але наповнення вашого боксу залишиться сюрпризом, допоки ви не заберете його в закладі».

Як наголошує Гороховський, ціна боксів завжди фіксована, але наповнення буде точно на більшу вартість, ніж ціна.

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«Ви отримаєте смачну вечерю з улюбленого закладу та відчуття, що зробили планету трішки кращою», — пише Гороховський.

До ініціативи вже приєдналися такі столичні заклади: Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тітка Клара, Klara Bakery та інших.

Нагадаємо, що у monobank зв’явилися зарплатні проєкти, які швидко підключаються та дозволяють людям отримувати заробітну плату на карту monobank. Окрім спрощення отримання зарплати, ви можете безкоштовно знімати її готівкою

Раніше ми писали, що monobank додав авторизацію через Apple ID. Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

Крім того, monobank намагався запустити власний криптопроєкт. Гороховський розповів, що monobank не вдалося досягти згоди з регулятором, через що проєкт довелося відкласти. Ще у 2021 році він повідомляв про завершення інтеграції з криптоплатформою та підготовку до запуску біткоїн-картки. Однак пізніше стало відомо, що Нацбанк України не підтримав цю ініціативу. Попри це, Гороховський не залишив ідею реалізації проєкту та висловив надію, що він усе ж побачить світ.

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