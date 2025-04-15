monobank розпочав тестування monoКЕПів (кваліфікований електронний підпис — колишній електронний цифровий підпис)

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Як наголосив Гороховський, поки що доступ є лише у бета-користувачів ФОПів (фізична особа — підприємець).

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«Чекаємо фідбеків, що все працює як треба і тоді скоро всім користувачам не доведеться шукати КЕП по лабіринтах сайтів і папок, — пише Гороховський. — І це ж гарний привід нагадати, що варто відкривати ФОП у нас, щоб мати шанс тестувати нові цікаві фічі».

Нагадаємо, що у monobank зв’явилися зарплатні проєкти, які швидко підключаються та дозволяють людям отримувати заробітну плату на карту monobank. Окрім спрощення отримання зарплати, ви можете безкоштовно знімати її готівкою

Раніше ми писали, що monobank додав авторизацію через Apple ID. Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

Крім того, monobank намагався запустити власний криптопроєкт. Гороховський розповів, що monobank не вдалося досягти згоди з регулятором, через що проєкт довелося відкласти. Ще у 2021 році він повідомляв про завершення інтеграції з криптоплатформою та підготовку до запуску біткоїн-картки. Однак пізніше стало відомо, що Нацбанк України не підтримав цю ініціативу. Попри це, Гороховський не залишив ідею реалізації проєкту та висловив надію, що він усе ж побачить світ.

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