Сitibank, один із найбільших західних фінансових гравців на російському ринку та учасник топ-20 банків рф за активами, остаточно завершує роботу в росії

Про це пише NV з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що російський підрозділ Citi буде продано фінансовій групі Ренесанс Капітал, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров. За словами джерел, дозвіл на продаж у середу, 12 листопада, підписав російський диктатор володимир путін. Вартість угоди не розкривається.

Як зазначається у публікаціях, Citi працював у рф із початку 1990-х і ще у 2021 році вирішив позбутися російського бізнесу. Після повномасштабного вторгнення в Україну банк почав активно згортати операційну діяльність: у 2022–25 роках обсяг виданих кредитів скоротився на 98%, а депозити фізосіб та кошти на рахунках корпоративних клієнтів зменшилися у 90–150 разів.

Торік банк повністю припинив обслуговування дебетових карток та зупинив роботу через Систему швидких платежів, перекази, отримання готівки через термінали та оплати за QR-кодом. У листопаді 2024 року Сіті закрив останнє діюче відділення в росії, що працювало з роздрібними клієнтами, а в жовтні завершив обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків.

Раніше стало відомо, що у січні влада рф дозволила одному з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs Group Inc. продати свій російський бізнес. Він працював у росії з 1998 року, а місцевий підрозділ посідав 230 місце за розміром активів серед банків рф.

Також у січні з’явилась інформація, що найбільший банк Нідерландів ING Group продає свій російський бізнес зі значним дисконтом і залишає країну після більш ніж 30 років роботи.

