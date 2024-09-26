У яких банках найнижчі комісії за переказ та зняття коштів — огляд

У цій статті ми поговоримо про те, які комісії стягують за перекази та зняття коштів провідні банки України

Один із ключових критеріїв вибору банку для багатьох клієнтів — рівень комісійних зборів за різні операції, зокрема, перекази та зняття готівки. Ці витрати можуть суттєво впливати на загальну вартість фінансових операцій, особливо коли йдеться про регулярне використання банківських сервісів.

Для початку зазначимо, що банк може стягувати різні комісії за одну і ту ж послугу, наприклад, за зняття коштів, залежно від різних факторів, таких як тип обраної картки/тарифу, джерело коштів — власні чи кредитні тощо. Крім того, фінустанови часто пропонують акційні пропозиції та програми лояльності, що тимчасово знижують вартість деяких послуг або взагалі дозволяють уникнути додаткових витрат.

Далі ми розглянемо умови надання деяких послуг провідними банками України. Для кожного банку розглянемо по одній популярній пропозиції (картка/тариф).

ПриватБанк

Почнемо, звісно, з короткого огляду умов найбільшого за розмірами активів банку України. ПриватБанк пропонує декілька карток на вибір: «Універсальна» (кредитна), «Для виплат», «Дитяча» або «Інтернет картка», також можна стати членом Gold-клубу та отримати деякі переваги.

Для прикладу розглянемо картку «Універсальна». Комісія ПриватБанку за перерахування коштів (власних, не кредитних) на рахунок будь-якого банку України (P2P) становить 0,5%, (мін. 5 грн) у т.ч. через сервіси інших банків; на картку Mastercard або Visa закордонного банку — 1% (мін. 50 грн).

Якщо пересилати кредитні кошти картку будь-якого банку України (P2P), комісія становитиме 0,5% (мін. 5 грн) + 3%, зокрема й через сервіси інших банків.

Комісія за зняття власних грошових коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки — 1%. Якщо ж це «Картка для виплат», комісії за зняття немає. У цілому, ця картка передбачає дещо інші умови.

Ощадбанк

Ще один потужний державний банк, який пропонує багато різних карток: особисті, для виплат, преміальні, зарплатні, для молоді та кредитні. Для прикладу розглянемо тарифи для «Моя картка».

Зняття готівки у банкоматах — 0% (до 20 тис. грн на місяць). Комісія банку за перерахування коштів з картки на картку — 0% (також до 20 тис. грн на місяць). Видача готівки в мережі банкоматів закордонних банків — 1,5% + 35 грн.

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Райффайзен Банк

Комісія банку за перерахування коштів між власними рахунками у системі «Райффайзен Онлайн» (крім операцій, ініційованих з кредитного карткового рахунку) — 0%. Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку — 3% + 15 грн.

Перерахування коштів на користь фізичної особи за межі банку по номеру картки (платіж «картка-картка») — 1% мін. 5 грн. Перерахування коштів з картки будь-якого банку України на власну картку (кредитний картковий рахунок) в Райффайзен Банку (переказ «з картки на картку») — 0%.

Комісія за видачу готівкових коштів у банкоматах Райффайзен Банку (у рамках тарифу «Райфкартка») — 0%, у відділеннях — від 5 тис. — 0% (до 5 тис. — 1%). У банкоматах інших банків — 0% (до 10 тис. грн, далі 1%). За кордоном — 2,00 %.

ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк має багато різних пропозицій для клієнтів, розглянемо тарифи дебетової картки «ВсеКарта». Користувачі не сплачують комісію за зняття готівки (в усіх банкоматах України) та у касі банку ПУМБ. Перекази на картки будь-якого банку (за умови переказу у гривні у мобільному застосунку ПУМБ) також 0%.

Зняття готівки у касах і банкоматах за межами України — 2%

Укргазбанк

У рамках тарифу «Розрахунковий» Укргазбанк пропонує клієнтам наступні умови: видача готівки в національній валюті — 1% від суми (мін. 20 грн), така ж комісія передбачена на видачу іноземної валюти; переказ з поточного рахунку клієнта (на власні рахунки та рахунки інших користувачів у системі АБ «Укргазбанк» — входить у вартість абонентської плати за користування пакетом.

OTP Bank

Для прикладу розглянемо зарплатну картку OTP Bank. Комісія за зняття готівки до 100 тис. грн (ліміт НБУ) — відсутня. У касах торговельних точок — 5 грн. Переказ на картки всередині системи — без комісії (у застосунку ОTP Bank UA). На картки інших банків за тарифом: 5 грн (до 1000 грн) та 10 грн (понад 1000 грн).

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Креді Агріколь Банк

Користуючись карткою Smart, клієнти можуть: знімати безоплатно готівку (до 20 тис. грн на місяць, більше — 1,5% + 10 грн за транзакцію, у мережі банкоматів та в касах АТ «Креді Агріколь Банк»); у мережах інших українських банків — 1,5% + 10 грн, закордонних банків — 1,5% + 30 грн. Переказ коштів між власними картками — безплатно, на рахунки інших банків — 6 грн.

УкрСиббанк

Тарифи за проведення операцій за допомогою системи UKRSIB online у рамках пакетної пропозиції Start: переказ на картку іншого банку — 1%; на рахунок в UKRSIBBANK — безплатно; відправка переказу «За мить» — 0,5% мін 4 грн, макс. 1000 грн.

Отримання готівки з карткового рахунку у банкоматах — входить у комісію РКО; у касах — з карткового рахунку UAH — 0,5% (мін. 15 грн); з рахунку у USD, EUR — 0,2%; у касах інших банків — 1,1% + 15 грн / 1,1% + 2 дол. США / 1,1% + 2 євро; іноземних банків — 1,5% мін. 35 грн / 1,5% мін. 6 дол. США / 1,5% мін. 6 євро.

Monobank

Для прикладу розглянемо «Білу картку monobank». Зняття власних коштів за карткою в Українi — 0,9% від суми. Зняття готівки за карткою за кордоном — 2%.

Переказ з Білої картки monobank на картку закордонного банку — 4 % від суми переказу мін. 30 грн за рахунок власних коштів. Сума переказу мін. 1,01 дол. США / 1,01 Євро / 1,01 грн. Переказ з карток закордонних банкiв на картку monobank — 1,8% від суми переказу.

Переказ з картки на іншу картку, у тому числі з використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний рахунок фіз. особи, відкритий у monobank | Universal Bank — безплатно.

Переказ з картки на картку, у тому числі з використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний рахунок фіз. особи в іншому українському банку (платіж по Україні) — безплатно, з 01.04.2024 року — 0,9% за рахунок власних коштів у разі переказу на картку, емітовану небанківським надавачем платіжних послуг.

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Сенс Банк

Розглянемо умови картки «White». Зняття готівки у касах АТ «Сенс Банк» — 2 рази на місяць — не тарифікується, без обмеження по сумі, кожна наступна операція — 3% (мін. 25 грн, 1 USD, 1 EUR); через банкомати по всьому світу в межах ліміту — 20 тис. грн — не тарифікується; через банкомати в Україні та по всьому світу, у разі перевищення ліміту по зняттю коштів та через каси інших банків — 3% (мін. 25 грн, 1 USD, 1 EUR); через pos- термінали в торговосервісній мережі — безоплатно.

Поповнення рахунку та перекази — не тарифікуються. Переказ коштів з картки Банку на картку закордонного банку — 4% (мін. 80 грн, 2 USD, 2 ЕUR) від суми операції. Зарахування переказу з картки закордонного банку 1% (мін. 80 грн, 2 USD, 2 ЕUR) від суми операції.

Укрексімбанк

Як приклад розглянемо тариф «Оптимальний». Він передбачає комісію за переказ коштів у межах банку 0,5% від суми операції (мін. 1,00 грн і не більше 300,00 грн); у сумі до 10 тис. грн — 15 грн; від 10 до 50 тис. грн — 75 грн.

Переказ коштів з картки Укрексімбанку на картку іншого банку через онлайн-сервіси Укрексімбанку — 0,3% від суми операції, але не менше 10,00 грн.

Переказ коштів з однієї картки іншого банку на іншу картку через онлайн-сервіси Укрексімбанку — 0,3% від суми операції, але не менше 10,00 грн.

Видача готівки з використанням картки — 0,8% (але не менше 15 грн); без використання картки — 1% (не менше 15 грн). У інших банках України до 5 тис. грн на місяць — безплатно; понад цю суму — 1,5% + 7 грн. Від інших суб’єктів господарювання за допомогою Платіжних терміналів на території України — 0,5% (не менше 10 грн). За межами України — 2% від суми операції.

Висновок

Кожен банк має багато різних пропозицій, щоб клієнти могли обрати собі саме той тариф, який їм буде найбільш вигідним. За кожним таким тарифом комісії різні. Деякі вже включені у вартість пакету послуг або передбачають особливі умови, наприклад, перші два зняття за місяць — безплатні. Так, визначити, умови якого з банків кращі — практично неможливо. Обираючи банк, варто в першу чергу звернути увагу на його надійність, відгуки користувачів про нього, прозорість комісій, а також вільний доступ до ознайомлення з ними.

Комісій у банків передбачено дуже багато, майже кожна послуга прописана (навіть якщо вона безплатна, фінустанови це зазначають). Деякі запити, наприклад, «комісія за зняття готівки з картки іноземного банку», дають мало результатів (дані знайти складно), тому, щоб спростити собі задачу, можна звернутися напряму за консультацією до представників банку.

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