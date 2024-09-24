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Скільки заробили українські банки з початку року — НБУ

24.09.2024 10:20
Дарія Шуть
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Прибуток банків в Україні за вісім місяців цього року вже перевищив 100 млрд грн

Скільки заробили українські банки з початку року — НБУ

Фото: freepik.com

Чистий прибуток платоспроможних українських банків після оподаткування за січень-серпень 2024-го склав 106,8 млрд грн. Це на 11,6% перевищує показники аналогічного періоду торік.

Про це йдеться у статистичних даних Національного банку України (НБУ).

Так, доходи банківських установ за вісім місяців зросли до 337,7 млрд грн (на 16,7% порівняно з минулим роком). При цьому вагомо збільшились процентні доходи до 231,6 млрд грн (на 18,5%).

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Серед головних факторів прибутковості в НБУ назвали збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

Водночас витрати банків зросли на 19,3% — до 231,6 млрд грн порівняно зі 194,2 млрд грн у січні-серпні 2023-го. Зросли майже всі показники щодо витрат, однак відрахування резервів під майбутні збитки скоротились до 1,2 млрд грн.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, Нацбанк України (НБУ) відзвітував, що банківська система успішно перейшла на нову структуру капіталу. При цьому всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу.

Так, згідно з новими правилами банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності. Відтепер капітал поділяється на три складники замість двох: основний капітал 1-го рівня, додатковий капітал 1-го рівня та капітал 2-го рівня.

Також ми повідомляли, що НБУ розкритикував норму про підвищення податку на прибуток банків до 50%. Найближчим часом регулятор оголосить низку альтернативних пропозицій.

Крім того, в Україні також може з’явитися новий тип банків. За словами Гетманцева, мета законопроєкту — створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

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За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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