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В Україні вперше зареєстрували облігації за базовим проспектом

21.02.2025 10:00
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск цінних паперів за базовим проспектом, який відкриває нові можливості для інвесторів та бізнесу, перетворюючи ринок корпоративних облігацій на більш динамічний та прозорий

В Україні вперше зареєстрували облігації за базовим проспектом

В Україні вперше зареєстрували облігації за базовим проспектом Фото: freepik.com

Емітентом облігацій за цим інноваційним випуском є ТОВ «ФК Актівітіс», організатором випуску — Інвестиційна фірма ТОВ «Універ Капітал», йдеться в пресрелізі НКЦПФР.

«Реєстрація випуску за базовим проспектом свідчить про модернізацію українського ринку капіталу. Це ще один крок до європейських стандартів прозорості та ефективності. Комісія підтримує ініціативи, спрямовані на спрощення доступу бізнесу до фінансування», — зазначає Руслан Магомедов, Голова НКЦПФР.

Розміщення облігацій емітента ТОВ «ФК Актівітіс» відбулося на Фондовій Біржі ПФТС за принципом «поставка цінних паперів проти оплати». За один день — 20 лютого 2025 року — укладено та здійснено розрахунки за 155 правочинами.

Внаслідок чого 2,57% облігацій випуску було переказано Центральним депозитарієм з рахунку емітента на рахунок депозитарної установи для зарахування прав на ці облігації на рахунки перших власників.

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Після реєстрації Комісією випуску та депонування емітентом глобального сертифіката, яке теж буде здійснено за новими процедурами, решта облігацій випуску підлягатиме подальшому відчуженню. Емітент укладатиме договори купівлі-продажу на організованому ринку через інвестиційну фірму ТОВ «Універ Капітал», а розрахунки проводитимуться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

Облігації за базовим проспектом (base prospectus) — це випуски облігацій, зареєстровані відповідно до загального (базового) проспекту емісії цінних паперів. Базовий проспект дозволяє емітенту випускати облігації неодноразово протягом певного періоду без необхідності кожного разу подавати новий повний проспект емісії. Це спрощує процес залучення фінансування та знижує регуляторне навантаження.

У такій моделі емітент реєструє базовий проспект у регулятора, а потім може здійснювати випуски облігацій за його рамками, публікуючи окремі фінальні умови для кожного випуску. Це поширена практика на міжнародних фінансових ринках.

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Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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