Акції цієї компанії з портфеля BlackRock злетіли на 250% за день

Акції Rani Therapeutics Holdings (NASDAQ: RANI) у п’ятницю стрімко подорожчали на 249% і закрилися на рівні $1,64 після оголошення про співпрацю з японською компанією Chugai Pharmaceutical

Останній місяць акції Rani дещо знижувались, але після різкого стрибка здорожчали до $1,64. Це стало можливо завдяки зацікавленості інвесторів у технології RaniPill — капсулі, що дозволяє доставляти біологічні препарати перорально, замінюючи ін’єкції.

Стрімкий злет акцій відбувся після оголошення про партнерство з японською компанією Chugai Pharmaceutical. У межах угоди сторони розроблятимуть новий препарат, що поєднає технологію RaniPill із антитілом Chugai, призначеним для лікування рідкісних захворювань. Потенційна сума співпраці може перевищити $1 млрд за умови виконання всіх етапних цілей.

Потенційна сума угоди може перевищити $1 млрд, якщо будуть досягнуті всі етапні цілі.

Очікувані етапні виплати від продажів

Зазначається, що Rani отримає $10 млн авансом і зможе розраховувати ще на $75 млн за етапи передачі технології та розробки.

Компанія також може отримати до $100 млн за виконання показників продажів і роялті до 9% від майбутніх продажів. Chugai залишає за собою право розширити партнерство, додавши до п’яти лікарських засобів на схожих умовах.

«Це партнерство поєднує передову технологію пероральної доставки Rani та досвід Chugai у створенні складних антитіл», — зазначив генеральний директор Rani Талат Імран.

Паралельно з угодою з Chugai компанія Rani оголосила про приватне фінансування на $60,3 млн під керівництвом Samsara BioCapital за участю RA Capital Management, Anomaly, Special Situations Funds, Invus і засновника компанії Міра Імрана.

Попри те що акції Rani торгуються на відносно низькому рівні (менше $5 за акцію), компанія привернула увагу великих інституційних інвесторів: за останніми даними, Vanguard Group володіє 799 679 акціями, а BlackRock — 118 652, що свідчить про зростання довіри до компанії з малою капіталізацією.

