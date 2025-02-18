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НБУ розширює можливості депозитарію для учасників ринку держоблігацій

18.02.2025 19:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) оновив Положення про депозитарну та клірингову діяльність, а також порядок розрахунків за операціями з цінними паперами. Це рішення спрямоване на розширення функціональних можливостей для учасників ринку державних цінних паперів

НБУ розширює можливості депозитарію для учасників ринку держоблігацій

НБУ розширює можливості депозитарію для учасників ринку держоблігацій Фото: bank.gov.ua

По-перше, запроваджено новий вид розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) — «поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів». Це забезпечить можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП — шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Проведення аукціонів нового виду забезпечить Міністерству фінансів України можливість здійснення активних операцій з метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом.

По-друге, розширено можливості для транскордонних розрахунків за правочинами щодо ОВДП через «лінк» між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg (Clearstream). Додатково до наявних розрахунків «поставка цінних паперів без оплати» запроваджено розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати». За цим видом розрахунків депозитарій Національного банку забезпечуватиме проведення грошових розрахунків одночасно з поставкою ОВДП. Водночас грошові розрахунки проводитимуться між рахунками, відкритими в Системі електронних платежів Національного банку України. Це відповідає кращому світовому досвіду, який за правочинами щодо цінних паперів вимагає проведення розрахунків в «грошах центрального банку».

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Розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» покликані поліпшити процеси управління ризиками для сторін правочинів щодо ОВДП, що проводяться через «лінк» з Clearstream, а також запровадити досвід роботи іноземних інвесторів з локальною інфраструктурою, яка забезпечує гарантування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

Крім того, врегульовано окремі особливості проведення операцій з облігаціями зовнішніх державних позик з метою підвищення правової визначеності, зокрема, стосовно проведення корпоративних операцій.

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Джерело: НБУ.

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