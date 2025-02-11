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Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ

11.02.2025 17:10
Микола Деркач
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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2025 року зменшилася з 876 (станом на 1 січня) до 872 (на 1 лютого). Кількість банків залишилася незмінною — 62

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що з реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки та одного страхового брокера. Примусово виключено одну фінансову компанію.

Крім того, у січні двом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовано ліцензію одній фінансовій компанії. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 16 фінансовим компаніям. 21 фінансовій компанії було примусово виключено окремий вид фінансової послуги з ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Станом на 1 лютого 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 478 фінансових компаній (було 479), 55 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 109 ломбардів (кількість не змінилася), 102 кредитні спілки (було 104), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (було 44) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), так само як і кількість небанківських фінансових груп (40).

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ

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На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У січні до Національного банку надійшло 207 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 135, страховиків – 38, кредитних спілок і колекторських компаній – 8, банків – 25, операторів платіжних послуг – один.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Крім того НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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