Як змінилися міжнародні резерви України у січні — НБУ

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня

Динаміку резервів у січні 2025 року визначали кілька ключових факторів.

Перш за все, операції Національного банку України (НБУ) на валютному ринку. У порівнянні з груднем 2024 року чистий продаж валюти НБУ знизився на 29,4%. За балансовими даними, регулятор продав $3,756 млрд, водночас викупив до резервів лише $6,6 млн.

Другим важливим чинником стали надходження на користь уряду та виплати за державним боргом. У січні на валютні рахунки Уряду України в НБУ надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили $535,8 млн, з яких:

$373,3 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$85,1 млн — обслуговування ОЗДП;

$77,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$0,2 млн — виплати іншим кредиторам України.

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По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $401,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Джерело: НБУ.