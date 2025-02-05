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НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій

05.02.2025 10:50
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) викрив чергову спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з криптоактивами. Про це йдеться в повідомленні НБУ у Telegram.

До Національного банку надійшли сотні звернень від громадян, які постраждали від діяльності зазначеної компанії. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Саме тому, проаналізувавши діяльність BitCapital, прийнято принципове рішення: визнати в правочинах, що укладаються на цьому онлайн-сервісі, наявність ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит, що є порушенням Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Більше того, компанії заборонено здійснювати таку діяльність в Україні до належного виконання всіх вимог законодавства про діяльність на фінансовому ринку (без будь-яких маніпуляцій та маскувань економічної суті послуги).

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Нацбанк виявив системні порушення: завищені процентні ставки, маніпуляції з розкриттям вартості кредиту, введення споживачів в оману. Послуги надавалися непрозоро, із свідомим ухиленням від нормативів. Внаслідок цього постраждали вразливі верстви, а військовим безпідставно відмовляли в пільгах та застосовували агресивне стягнення боргів.

Фінансові послуги в Україні регламентовані законом, а гривня — єдиний платіжний засіб. Водночас сфера віртуальних активів ще формується, що створює ризики маніпуляцій. Відсутність комплексного регулювання сприяє появі схем, що обходять закон.

Національний банк передав усі матеріали до Національної поліції України та Бюро економічної Безпеки з проханням вжити всіх необхідних заходів для припинення протиправної діяльності онлайн-сервісу BitCapital.

«Важливо унеможливити подальше функціонування цієї компанії та її прихованих структур, попередити будь-які спроби продовження здійснення незаконної діяльності з надання фінансових послуг або дуже схожих на такі, — заявив голова НБУ Андрій Пишний. — Наша мета залишається незмінною — формування прозорого, безпечного та поважаючого закон фінансового середовища, яке гарантує захист економічних інтересів кожного українця».

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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