Один з департаментів НБУ змінив керівницю

Директоркою Департаменту закупівель Національного банку України з 3 лютого 2025 року призначено Лесю Колесан

До сфери її відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

методологічне забезпечення процесу закупівельної діяльності;

координація в структурі НБУ процесу планування закупівель, забезпечення організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг;

забезпечення діяльності Комісії із закупівель Національного банку, а також уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель;

методологічне забезпечення та організація договірної роботи за договорами з питань, пов’язаними із забезпеченням діяльності Національного банку, укладання та супроводження договорів про закупівлю.

Департамент закупівель належить до вертикалі підпорядкування «Фінансово-адміністративний та операційний блок», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

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«Наша закупівельна команда постійно вдосконалює свої процеси, щоб зробити закупівлі регулятора ще конкурентнішими та ефективнішими навіть в умовах повномасштабної війни і водночас вчасно забезпечити потребу в критичних та планових закупівлях для безперебійного функціонування Національного банку. Як результат, упродовж останніх років команда закупівель НБУ визнана однією з найкращих серед державних замовників за даними системи Prozorro. Упевнений, що під керівництвом Лесі Колесан нам вдасться примножити ці здобутки та працювати ще дієвіше й ефективніше. Розраховуємо на її багаторічний досвід та доскональне знання системи публічних закупівель», — сказав Ярослав Матузка.

Леся Колесан має майже 18 років досвіду у сфері державних і публічних закупівель, з яких майже десять – на керівних посадах у Національному банку. З серпня 2024 року виконувала обов’язки директорки Департаменту закупівель, куди її переведено з посади начальника управління публічних закупівель (обіймала з 2019 року). Працює у Національному банку з 2007 року, розпочавши кар’єру як провідний економіст.

Має дві вищі освіти: закінчила Полтавський кооперативний інститут («Економіка підприємства») та Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ («Правознавство»). Регулярно підвищувала кваліфікацію, зокрема у Київській школі економіки (2017) та МІМ-Київ (2022–2023).

Нагадаємо, що Нацбанк України з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через власний інтернет-магазин з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID НБУ.

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Джерело: НБУ.