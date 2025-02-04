НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам та оштрафував фінкомпанію

Національний банк України (НБУ) змінив обсяг ліцензій на діяльність 9 небанків та застосував заходи впливу до фінансової компанії

Нацбанк на підставі власних заяв небанківських фінансових установ погодив зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії (виключення з ліцензій відповідних фінансових послуг) таким компаніям:

ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс» (ЄДРПОУ 43483137), ТОВ «ФК «Н.А.Груп» (ЄДРПОУ 43240883), ТОВ «ФК «Сатаро Капітал» (ЄДРПОУ 423095 14) — виключено послугу фінансовий лізинг;

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «Консалт Солюшенс» (ЄДРПОУ 42251700), ТОВ «Профіт Файненс» (ЄДРПОУ 43160452), ТОВ «ФК «Флексіс» (ЄДРПОУ 43000243) — виключено такі послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Аріан Плюс» (ЄДРПОУ 43637726) — виключено послугу надання гарантій;

ТОВ «ФК Профіт» (ЄДРПОУ 43019891) — виключено послугу надання коштів та банківських металів у кредит.

Після зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансові компанії матимуть право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс», ТОВ «ФК «Н.А.Груп» — надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «ФК «Сатаро Капітал» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп», ТОВ «Консалт Солюшенс», ТОВ «Профіт Файненс», ТОВ «ФК «Флексіс», ТОВ «ФК Профіт» — факторинг;

ТОВ «ФК «Аріан Плюс» — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, факторинг.

Цікаве по темі: Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 30 січня 2025 року.

Крім того, НБУ застосував заходи впливу до ТОВ «Кредити готівкою» (ЄДРПОУ 42971405) за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Компанія не дотрималася законодавства стосовно поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману, а саме: несправедливо відображає обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких він не має.

Національний банк України застосував до компанії заходи впливу у вигляді:

накладення штрафу — в максимальному розмірі 15 658,00 грн;

письмового застереження та зобов’язання усунути порушення вимог.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що Нацбанк України з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через власний інтернет-магазин з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID НБУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ хоче оновити процес управління проблемними активами в банках

НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів

Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони