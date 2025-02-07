НБУ відкликав ліцензії семи фінансових компаній

Нацбанк відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінпослуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії (на підставі власних заяв) на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «АБВ Лізинг» (ЄДРПОУ 43337385) – фінансовий лізинг;

ТОВ «Пейселл» (ЄДРПОУ 41498322) – фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

ПТ «Ломбард «Нємцева І К» (ЄДРПОУ 21904622) – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ «Реалайнс Фінанс» (ЄДРПОУ 44544575) та ТОВ «ФК «УНО Капітал» (ЄДРПОУ 39669296) – факторинг;

ТОВ «Сенс Кредит» (ЄДРПОУ 40498714) та ТОВ «Фінкредіт Груп» (ЄДРПОУ 43554196) – надання коштів та банківських металів у кредит.

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«Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ “РЕАЛАЙНС ФІНАНС”, ТОВ “ФК “УНО КАПІТАЛ”, ТОВ “СЕНС КРЕДИТ”, ТОВ “ФІНКРЕДІТ ГРУП”, ТОВ “АБВ ЛІЗИНГ”, ТОВ “ПЕЙСЕЛ”, ПТ “ЛОМБАРД “НЄМЦЕВА І К” виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 5 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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