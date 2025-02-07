close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

07.02.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «ЄЗУЧ» (ЄДРПОУ 26270464) на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці Фото: bank.gov.ua

КС «ЄЗУЧ» мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

Обсяг активів КС «ЄЗУЧ» станом на 1 грудня 2024 року становив 1,971 млн грн (0,14% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 1,063 млн грн (0,13% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 лютого 2025 року.

Цікаве по темі: BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів / депозитів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Раніше ми писали, що один з департаментів НБУ змінив керівницю. Леся Колесан має майже 18 років досвіду у сфері державних і публічних закупівель, з яких майже десять — на керівних посадах у Національному банку. З серпня 2024 року виконувала обов’язки директорки Департаменту закупівель, куди її переведено з посади начальника управління публічних закупівель (обіймала з 2019 року). Працює у Національному банку з 2007 року, розпочавши кар’єру як провідний економіст.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запровадить верифікацію через BankID

Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

Скільки грошей отримали українці у касах банків у 2024 — статистика НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ 06.02.2025

BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ
НБУ відкликав ліцензії 2 фінкомпаній 06.02.2025

НБУ відкликав ліцензії 2 фінкомпаній
НБУ презентував монету до Дня закоханих 05.02.2025

НБУ презентував монету до Дня закоханих
НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій 05.02.2025

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій
Один з департаментів НБУ змінив керівницю 04.02.2025

Один з департаментів НБУ змінив керівницю
НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам та оштрафував фінкомпанію 04.02.2025

НБУ змінив обсяг ліцензій 9 небанкам та оштрафував фінкомпанію
Вибір редакції
Всі
Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії

 Оголошено переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024
ТОП статей 03.02.2025

Оголошено переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024
Останні новини
Сьогодні  11:00

xMoney запустить три нові стейблкоїни, сумісні з MiCA

 Сьогодні  10:00

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

 06.02.2025  19:40

Укрнафта побудує сучасну парогазову ТЕЦ: хто профінансує

 06.02.2025  18:30

Київстару дозволили купити Uklon

 06.02.2025  17:20

На скільки зріс держборг України на початок 2025

 06.02.2025  15:00

BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ

 06.02.2025  14:00

Аналітики оприлюднили похмурий прогноз ціни XRP

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber