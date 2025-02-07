НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «ЄЗУЧ» (ЄДРПОУ 26270464) на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

КС «ЄЗУЧ» мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

Обсяг активів КС «ЄЗУЧ» станом на 1 грудня 2024 року становив 1,971 млн грн (0,14% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 1,063 млн грн (0,13% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 лютого 2025 року.

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Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів / депозитів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Раніше ми писали, що один з департаментів НБУ змінив керівницю. Леся Колесан має майже 18 років досвіду у сфері державних і публічних закупівель, з яких майже десять — на керівних посадах у Національному банку. З серпня 2024 року виконувала обов’язки директорки Департаменту закупівель, куди її переведено з посади начальника управління публічних закупівель (обіймала з 2019 року). Працює у Національному банку з 2007 року, розпочавши кар’єру як провідний економіст.

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Джерело: НБУ.