BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ

За даними Національного банку України (НБУ) система BankID НБУ у 2024 році залишалася одним із найпопулярніших способів віддаленої ідентифікації

За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на понад третину (на 36% або на 1,6 млн ідентифікацій) та становила 5,8 млн ідентифікацій.

Серед комерційних найпопулярнішими для користувачів залишилися фінансові послуги — їх кількість становила понад 5,1 млн ідентифікацій за 2024 рік. Це більше на чверть (на 26%) або на 1,1 млн за минулорічний показник.

Кількість успішних електронних ідентифікацій некомерційних абонентів за 2024 рік зросла удвічі (на 43,2 млн ідентифікацій) та досягла 81,8 млн.

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Як і в минулому році найбільша кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ здійснена саме на державних порталах, зокрема:

16,8 млн — для підписання петицій та звернень до органів державної влади і місцевого самоврядування, що на 36% більше, ніж у 2023 році;

14,2 млн — для отримання послуг МВС, що на 73% більше, ніж у 2023 році;

7,8 млн — у застосунку Дія, що на 90% більше, ніж у 2023 році.

Збільшилася кількість учасників системи

Розширення переліку дистанційних послуг у державному та фінансовому секторах сприяло залученню більшої кількості учасників системи. Так, у 2024 році до Системи BankID НБУ було підключено 22 нових абонентів, із яких:

18 — комерційні установи;

3 — некомерційні організації;

1 — банк-ідентифікатор (АТ «Піреус Банк МКБ»).

На початок 2025 року система налічувала 39 абонентів-ідентифікаторів і 110 абонентів-надавачів послуг (96 комерційних і 14 некомерційних).

У 2024 році систему інтегрували з державним застосунком Резерв+, зробивши BankID НБУ єдиним методом автентифікації для дистанційного оновлення даних військовозобов’язаних. Це забезпечило мільйонам українців своєчасне оновлення облікових даних і дозволило суттєво зекономити державні ресурси. Від старту Резерв+ через BankID НБУ здійснено 16,4 млн успішних ідентифікацій.

Влітку 2024 року BankID НБУ став доступним і для освітнього застосунку Мрія.

Стабільна та надійна робота Системи BankID НБУ має важливе значення в розвитку дистанційних сервісів в Україні, особливо в умовах воєнного стану. Тож Національний банк піклується про її безпеку, безперебійне функціонування та ефективний розвиток.

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Джерело: НБУ.