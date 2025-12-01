close-btn
PaySpaceMagazine

Ціни на золото та срібло стрімко зросли: причини та прогнози

01.12.2025 17:30
Микола Деркач

Ринки дорогоцінних металів почали грудень сильним зростанням. Срібло майже досягло позначки історичного максимуму, а золото піднялося до найвищих рівнів за останні місяці на тлі очікувань щодо м’якшої монетарної політики Федеральної резервної системи та на фоні серії важливих економічних звітів, що виходять після затримки, спричиненої шатдауном

Ціни на золото та срібло стрімко зросли: причини та прогнози

Фото: pexels.com, freepik.com

Ціна на золото в понеділок піднялася до найвищого рівня за шість тижнів на тлі очікувань зниження відсоткової ставки у США цього місяця та змін у керівництві Федеральної резервної системи, тоді як срібло досягло рекордної позначки.

Спотове золото зросло на 0,6%, до $4 255,04 за унцію станом на 10:54 GMT — це найвищий рівень із 21 жовтня. Ф’ючерси на золото у США з постачанням у лютому додали 0,8%, до $4 290,40.

Срібло піднялося на 2,2%, до $57,63 за унцію після того, як раніше досягло історичного максимуму $57,86.

«Учасники ринку знову починають закладати у ціни зниження ставки ФРС у грудні, а також очікування, що новий голова FOMC буде налаштований м’яко… це підтримує інвестиційний попит на золото, — сказав аналітик UBS Джованні Стауново. — Срібло виграє від тих самих чинників, що й золото, плюс очікування подальшого зростання промислового попиту наступного року».

Читайте також: Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

Ринок оцінює імовірність зниження ставки в 88%, за даними інструмента FedWatch від CME. Нижчі витрати на запозичення зазвичай підтримують такі активи, як золото.

Тим часом долар США опустився до найнижчого рівня за два тижні, роблячи золото, номіноване у доларах, дешевшим для власників інших валют.

«Ми очікуємо, що золото зросте до $4 500 за унцію наступного року, а срібло — до $60 за унцію», — сказав Стауново.

Серед інших дорогоцінних металів платина піднялася на 1,6%, до $1 698,85, тоді як паладій додав 1,7%, до $1 475,02.

Криптотрейдер втратив $2 млн за кілька годин, торгуючи цією криптовалютою

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

Допоміжні матеріали: reuters.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
4 речі, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 01.12.2025

4 речі, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Підготуйтеся до краху століття, який затьмарить 2008-й — провідний економіст 30.11.2025

Підготуйтеся до краху століття, який затьмарить 2008-й — провідний економіст
Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик 28.11.2025

Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик
Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету 27.11.2025

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету
Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО 26.11.2025

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:30

Ціни на золото та срібло стрімко зросли: причини та прогнози

 Сьогодні  16:40

Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google

 Сьогодні  15:55

4 речі, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  15:00

В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози

 Сьогодні  14:10

Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

 Сьогодні  12:10

OpenAI може додати рекламу в ChatGPT

 Сьогодні  11:10

Крипторинок просів: Біткоїн знову упав нижче $86 000

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.