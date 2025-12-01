Ціни на золото та срібло стрімко зросли: причини та прогнози

Ринки дорогоцінних металів почали грудень сильним зростанням. Срібло майже досягло позначки історичного максимуму, а золото піднялося до найвищих рівнів за останні місяці на тлі очікувань щодо м’якшої монетарної політики Федеральної резервної системи та на фоні серії важливих економічних звітів, що виходять після затримки, спричиненої шатдауном

Ціна на золото в понеділок піднялася до найвищого рівня за шість тижнів на тлі очікувань зниження відсоткової ставки у США цього місяця та змін у керівництві Федеральної резервної системи, тоді як срібло досягло рекордної позначки.

Спотове золото зросло на 0,6%, до $4 255,04 за унцію станом на 10:54 GMT — це найвищий рівень із 21 жовтня. Ф’ючерси на золото у США з постачанням у лютому додали 0,8%, до $4 290,40.

Срібло піднялося на 2,2%, до $57,63 за унцію після того, як раніше досягло історичного максимуму $57,86.

«Учасники ринку знову починають закладати у ціни зниження ставки ФРС у грудні, а також очікування, що новий голова FOMC буде налаштований м’яко… це підтримує інвестиційний попит на золото, — сказав аналітик UBS Джованні Стауново. — Срібло виграє від тих самих чинників, що й золото, плюс очікування подальшого зростання промислового попиту наступного року».

Читайте також: Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

Ринок оцінює імовірність зниження ставки в 88%, за даними інструмента FedWatch від CME. Нижчі витрати на запозичення зазвичай підтримують такі активи, як золото.

Тим часом долар США опустився до найнижчого рівня за два тижні, роблячи золото, номіноване у доларах, дешевшим для власників інших валют.

«Ми очікуємо, що золото зросте до $4 500 за унцію наступного року, а срібло — до $60 за унцію», — сказав Стауново.

Серед інших дорогоцінних металів платина піднялася на 1,6%, до $1 698,85, тоді як паладій додав 1,7%, до $1 475,02.

Криптотрейдер втратив $2 млн за кілька годин, торгуючи цією криптовалютою

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

Допоміжні матеріали: reuters.com.