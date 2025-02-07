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Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ

07.02.2025 20:20
Микола Деркач
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У Національному банку України повідомили, що тема обміну так званих «старих» доларів знову з’явилася на радарах

Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ

Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ Фото: t.me/nbu_ua

Як зазначається у повідомленні пресслужби регулятора, НБУ влітку 2023 року комплексно підійшов до вирішення цієї проблеми:

  • було уточнено нормативно-правову базу, зокрема скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти;
  • проведено інформаційну кампанію для громадян, щоб пояснити їхні права під час здійснення валютно-обмінних операцій;
  • банкам та небанківським фінансовим установам надано всі необхідні роз’яснення;
  • проведено відповідні перевірки. Зокрема, у 2024 році відбулося 150 перевірок пунктів обміну 17 небанківських фінустанов, за результатами яких НБУ застосував штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

Як результат, кількість звернень громадян зі скаргами на банки та небанківські установи, що здійснюють обмін валют, знизилася щонайменше у п’ять разів. Наразі НБУ отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії.

Це дає підстави констатувати, що легальні пункти обміну, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютно-обмінних операцій, не зловживають у цій сфері.

«Водночас проблема, яка знову з’явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців, — йдеться у повідомленні пресслужби НБУ. — Закликаємо громадян повідомляти Національному банку про всі факти порушень у сфері обміну валют, зокрема зазначаючи найменування і адресу установи».

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Принципова позиція регулятора незмінна:

  • за фактами порушень до піднаглядних фінансових установ НБУ вживатиме адекватні заходи впливу, включно з накладенням значних штрафів;
  • у разі виявлення нелегальних пунктів обміну — здійснюватиметься обмін інформацією з правоохоронцями, щоб зупиняти таку протиправну діяльність.

Водночас у НБУ нагадали про п’ять правил, які варто знати, якщо ви хочете обміняти банкноти іноземної валюти.

  1. Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну.
  2. Банкам та небанківським установам ЗАБОРОНЕНО відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.
  3. Банкам та небанківським установам під час обміну валют ЗАБОРОНЕНО встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
  4. З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.
  5. У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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